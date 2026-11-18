국내 대표 모터스포츠 복합시설인 인제스피디움(대표이사 이정민)이 태영건설의 주거 브랜드 ‘데시앙’ 입주민과 공식 인스타그램 팔로워를 대상으로 ‘겨울 스페셜 호캉스’ 할인 이벤트를 진행한다고 밝혔다.

이번 행사는 지난 8월부터 진행해 온 고객 감사 이벤트의 2차 행사로, 데시앙 고객들에게 인제스피디움의 숙박과 다양한 레저 콘텐츠를 합리적인 가격으로 즐길 수 있는 기회를 제공하기 위해 마련됐다.

ⓒ인제스피디움

숙박 상품은 11월 30일까지 판매하며, 투숙 기간은 2027년 2월 28일까지다.

비수기 주중 기준 정상가 대비 최대 80% 할인된 가격으로 호텔과 콘도를 이용할 수 있다.

특히 이번 2차 이벤트에서는 숙박 할인뿐 아니라 부대시설과 체험 프로그램 혜택도 확대했다. 키즈 놀이터인 ‘브로 키즈하우스’ 2시간 무료 이용과 사우나 2인 무료 이용권을 제공한다.

클래식카 박물관 입장 할인과 서킷 택시, 서킷 사파리, 오프로드 파쿠르 등 인제스피디움의 다양한 모터스포츠 및 레저 체험 프로그램 할인 혜택도 마련했다.

숙박 예약은 인제스피디움 유선 예약을 통해 데시앙 프로모션 적용을 요청하거나, 인제스피디움 홈페이지에서 프로모션 코드 ‘desian’을 조회·입력하면 된다.

이벤트 관련 자세한 내용은 데시앙 공식 인스타그램 채널에서도 확인할 수 있다.

이정민 대표이사는 18일 “국내 유일의 레이싱 조망을 자랑하는 인제스피디움 서킷 & 리조트는 FIA 공인 서킷을 갖춘 호텔·리조트로, 자연 속 휴식은 물론 모터스포츠와 다양한 레저활동을 함께 즐길 수 있는 차별화된 복합 문화공간”이라며, “이번 이벤트를 통해 더 많은 데시앙 고객들이 인제스피디움에서 특별하고 즐거운 겨울 여행을 경험하길 바란다”고 말했다.

인제스피디움은 태영건설이 운영하는 국내 최초 복합 자동차 테마파크로 2013년 5월 25일 개장했으며 3908㎞ 규모 국제 규격 자동차 서킷을 비롯해 호텔 134실과 콘도 118실 등 복합레저시설을 갖췄다.

2018년 평창 동계올림픽 북한 응원단 체류, 2024년 오프로드 전용 파크 개장, 2026년 러닝 축제 개최로 자동차 경주장을 넘어 복합문화공간으로 확장해 왔다.