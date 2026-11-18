양극재 중심 산업 기반에 차세대 소재·재활용 기술 더해 글로벌 경쟁력 강화 과제

경북 포항이 글로벌 배터리 산업의 구조 변화에 대응해 기술 경쟁력을 높이고 해외 공급망 협력 확대를 모색하고 있다.

전기차 시장 성장 둔화와 중국 기업의 경쟁 심화, 주요국의 산업정책 변화 등으로 배터리 산업의 불확실성이 커지면서 기술 혁신과 공급망 다변화가 핵심 경쟁력으로 부상하고 있기 때문이다.

포항시는 18일 포스코 국제관에서 '배터리 선도도시 포항 국제컨퍼런스 2026(POBATT 2026)'을 개최했다.

'글로벌 배터리 시장의 변화와 새로운 협력의 기회'를 주제로 열린 이번 행사에는 국내 배터리·소재 기업과 연구기관 관계자, 노르웨이·핀란드·스웨덴 등 북유럽 3개국의 주요 기관 및 기업 관계자들이 참석해 산업 변화에 따른 대응 전략과 국제 협력 방안을 논의했다.

▲포항시가 18일 포스코 국제관 1층 국제회의장에서 ‘배터리 선도도시 포항 국제컨퍼런스 2026(POBATT 2026)’을 개최했다.ⓒ포항시 제공

기조연설에서는 LG에너지솔루션 박철희 상무가 연구개발(R&D)과 고도분석 전략을 중심으로 차세대 배터리 기술 확보 방향을 제시했다.

이어 SNE리서치 서정규 상무는 글로벌 전기차 및 이차전지 시장의 정책 변화와 주요 위험 요인을 분석하고 산업계의 대응 방향을 짚었다.

특히 이번 컨퍼런스에서는 북유럽 국가들과의 배터리 공급망 협력 가능성이 주요 의제로 다뤄졌다.

이노베이션 노르웨이와 핀란드 미네랄즈 그룹은 친환경 배터리 가치사슬과 지속 가능한 유럽 배터리 생태계 구축 전략을 소개했다.

노르딕 배터리즈는 방산 및 핵심 인프라용 배터리 시스템 시장을 조명했으며, 비즈니스 스웨덴은 한국과 스웨덴 간 산업 생태계 협력 확대 방안을 제시했다.

국내 소재 기업들도 급변하는 시장 환경에 대응하기 위한 기술 전략을 공유했다.

포스코퓨처엠은 글로벌 음극재 시장에서의 경쟁력 확보 방안을, 에코프로비엠은 산업 패러다임 변화에 따른 양극재 기술 혁신과 미래 전략을 발표했다.

이번 논의는 포항이 구축해 온 이차전지 산업 기반을 고도화한다는 점에서도 의미가 있다.

포항은 2023년 국가첨단전략산업 이차전지 특화단지로 지정된 데 이어 포스코퓨처엠과 에코프로 등 주요 소재 기업의 생산시설이 집적되면서 국내 대표적인 배터리 소재 산업 거점으로 성장해 왔다.

당시 정부는 2027년까지 12조1천억원 규모의 민간투자 계획을 제시하기도 했다.

포항시는 기존 양극재 중심의 산업 기반을 차세대 소재와 재활용 분야로 확대하는 데도 힘을 쏟고 있다.

2026년부터 2029년까지 이차전지 오픈이노베이션센터 조성을 추진하고, 철강 부산물을 활용한 LFP 양극재 기술개발과 연구센터 구축 등을 통해 소재 기술 다변화와 산업 생태계 확장을 꾀하고 있다.

배터리 산업의 경쟁력이 단순한 생산 규모를 넘어 핵심 소재 기술과 원료 확보, 재활용을 아우르는 공급망 전반으로 확대되는 상황에서 포항 역시 산업 구조의 고도화와 글로벌 협력 강화가 중요한 과제로 떠오르고 있다.

특히 북유럽과의 협력은 친환경 소재와 지속 가능한 배터리 생태계 구축은 물론 방산·에너지 인프라 등 새로운 수요시장으로 지역 기업의 사업 영역을 넓힐 수 있다는 점에서 주목된다.

다만 국제 교류가 실질적인 산업 성과로 이어지기 위해서는 공동 연구개발과 기술 교류, 기업 간 투자 협력 등 구체적인 후속 사업이 뒷받침돼야 한다.

이번 컨퍼런스가 일회성 행사에 그치지 않고 지역 기업의 해외 진출과 글로벌 공급망 참여를 확대하는 실질적인 협력의 출발점이 될 수 있을지가 향후 관건이다.

박용선 포항시장은 “이번 컨퍼런스가 국내 배터리·소재 기업과 북유럽의 친환경 산업 생태계를 잇는 협력의 계기가 되길 바란다”며 “포항이 글로벌 배터리 공급망의 중심지로 도약하고 지역 기업들의 해외 진출과 실질적인 사업 협력이 확대되도록 노력하겠다”고 말했다.