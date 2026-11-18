경기 안양시가 민생경제와 청년 지원, 복지·교육, 교통 인프라 확충 등에 중점을 둔 2조136억원 규모의 2027년도 예산안을 편성해 시의회에 제출했다고 18일 밝혔다.

이는 올해 본예산 1조8640억원보다 1496억원(8.02%) 증가한 규모다. 일반회계는 1조7796억원, 특별회계는 2340억원으로 각각 편성됐다.

▲안양시청 전경 ⓒ안양시

안양시는 어려운 재정 여건 속에서도 중복사업 통폐합과 행사성 경비 동결, 업무추진비 동결, 국내 여비 감액 등 세출 구조조정을 통해 재원을 마련했다고 설명했다.

분야별로는 민생경제 활성화를 위해 지역화폐 발행 지원 104억원, 중소기업 운전자금 지원 47억8천만원, 소상공인 특례보증 15억원을 편성했다.

복지·교육 분야에는 영유아 보육료 789억8000만원, 부모급여 520억원, 학교급식경비 198억원 등을 반영했다. 청년 지원을 위해서는 전월세 지원 39억4000만원과 청년기본소득 23억원 등을 편성했다.

이와 함께 월곶~판교 복선전철 건설에 520억원, 동탄~인덕원 복선전철 건설에 200억원을 투입하고, 전기자동차 보급사업에도 239억원을 배정했다.

최대호 시장은 “재정이 어려운 상황에서도 시민의 삶을 개선하기 위한 필수 사업은 추진해야 한다”며 “사업의 타당성과 필요성을 면밀히 검토하고 불필요한 예산을 절감해 안양의 성장과 시민 편익을 높이겠다”고 말했다.

한편, 2027년도 예산안은 오는 20일부터 다음 달 21일까지 열리는 안양시의회 제316회 제2차 정례회에서 심의·의결될 예정이다.