철강·이차전지·수소 산업 연계한 포항형 MICE 전략 모색

경북 포항시의회 경제산업위원회가 포항국제전시컨벤션센터(POEX)의 성공적인 개관과 경쟁력 확보를 위해 인근 도시의 전시·컨벤션시설 운영 사례를 살폈다.

경제산업위원회는 지난 17일 경주화백컨벤션센터(HICO)와 APEC 정상회의 기념관을 방문해 시설 운영 현황과 국제행사 유치 전략 등을 점검했다.

이날 현장에는 포항시 관광컨벤션도시추진본부 소속 간부공무원 3명도 동행했다.

위원들은 HICO의 시설 운영 방식과 행사 유치 실적, 수익구조 등을 살펴보고 포항에 적용할 수 있는 운영 방안을 논의했다.

특히 경주와 포항이 지리적으로 인접하고 MICE 산업의 수요를 공유하는 만큼, 기존 시설과 차별화된 경쟁력 확보가 중요하다는 데 의견을 모았다.

이어 APEC 정상회의 기념관에서는 대형 국제행사를 관광·문화 콘텐츠로 확장한 사례를 확인하고, 국제회의 시설과 숙박·관광 자원을 연계해 지역경제 파급효과를 높이는 방안을 검토했다.

김상민 경제산업위원장은 “POEX가 성공적으로 안착하려면 철강·이차전지·수소 등 포항의 산업적 강점을 살린 차별화된 행사 유치 전략과 안정적인 운영이 중요하다”며 “의회와 집행기관이 긴밀히 협력해 지역경제 활성화로 이어질 수 있도록 힘쓰겠다”고 말했다.