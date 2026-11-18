2004년 시민의 날 불꽃쇼로 출발…산업도시 정체성 살린 야간관광 축제로 도약

경북 포항의 밤바다를 화려하게 수놓을 ‘2026 포항국제불빛축제’가 오는 19일부터 21일까지 사흘간 영일대해수욕장과 송도 포항구항 일원에서 열린다.

올해 축제는 ‘All Light! All Good!’을 주제로 불꽃과 미디어아트, 거리예술, 시민 참여 프로그램을 한데 아우른다.

특히 기존 영일대 중심의 행사 공간을 해오름대교와 송도까지 확대해 포항의 해안 경관과 산업시설을 활용한 다채로운 야간 콘텐츠를 선보인다는 점에서 눈길을 끈다.

포항국제불빛축제는 2004년 포항시민의 날을 기념해 개최한 불꽃쇼에서 출발했다.

철강산업을 기반으로 성장한 도시의 정체성을 불과 빛이라는 문화적 요소로 풀어내며 국제 규모의 축제로 발전해 왔다.

최근에는 미디어아트와 거리 퍼레이드 등 참여형 콘텐츠를 확대하며 포항을 대표하는 문화관광 행사로 자리매김하고 있다.

축제 첫날인 19일에는 송도 포항구항에서 미디어파사드 점등식과 라이트파크 개장 행사가 열린다.

높이 50m, 지름 20m 규모의 삼표시멘트 사일로에는 미디어아트 작품 ‘조수가 만나는 곳’이 투사돼 산업시설을 거대한 예술 공간으로 탈바꿈시킨다.

이날 오후 7시 40분에는 시민들이 직접 불꽃 연출에 참여하는 불꽃아카데미 쇼케이스도 마련된다.

20일에는 영일대 해변도로를 무대로 나이트카니발이 펼쳐진다.

지역 22개 팀과 외부 초청 12개 팀 등 모두 34개 팀이 참여하는 불빛퍼레이드에서는 댄스 공연과 다문화 공연, 시니어 모델 런웨이, 대형 기계 조각, 파이어아트 등 다양한 거리예술을 선보인다.

시민과 관광객이 함께하는 나이트워크도 진행된다. 영일대 시계탑에서 해오름대교를 거쳐 송도부두까지 약 950m 구간을 LED 소품으로 밝히며 축제의 열기를 이어간다.

영일대 장미원에서는 한국·일본·태국·베트남 DJ들이 참여하는 아시아 DJ 페스티벌이 열려 음악과 빛이 어우러진 야간 공연을 선사한다.

축제 마지막 날인 21일에는 영일대해수욕장 해상에서 국제불꽃쇼가 펼쳐진다.

한국·프랑스·일본 3개국 연출팀이 참여해 ‘윤슬, 빛이 만나 우리가 되다’를 주제로 각국의 개성을 담은 불꽃 공연을 선보인다.

불꽃쇼에 앞서 영일대 일원에서는 가수 정인과 함께하는 불빛라디오와 시민합창제가 진행되며, 공연 이후에는 EDM 애프터 파티가 축제의 마지막을 장식한다.

장미원 일대에는 먹거리 공간인 ‘맛앤락(퐝다이닝)’과 전국 농특산물 홍보판매장도 운영된다.

축제 기간 관람객 안전과 원활한 교통을 위한 통제도 이뤄진다. 19일 오전 10시부터 21일 자정까지 영일대 시계탑에서 라한호텔 교차로에 이르는 구간의 차량 통행이 제한된다.

20일에는 퍼레이드와 나이트워크 진행 구간도 추가로 통제된다. 21일 오후 7시부터 9시까지는 해오름대교가 전면 통제된다.

국제불꽃쇼 관람석 입장 팔찌는 행사 당일 오전 10시부터 종합안내소에서 배부하며, 교통약자 등을 위한 배리어프리존도 운영한다.

주최 측은 행사장 주변 혼잡에 대비해 대중교통과 임시주차장 이용을 당부하고 있다.

해안가의 낮은 야간 기온과 강한 바람에 대비해 외투와 장갑 등 방한용품을 준비하는 것도 필요하다.

박용선 포항시장은 “올해는 영일대와 송도를 잇는 축제 공간 확대를 통해 불꽃과 예술, 시민 참여가 조화를 이루는 새로운 축제를 준비했다”며 “시민과 관광객 모두 포항의 아름다운 밤을 만끽하며 안전하게 축제를 즐기길 바란다”고 말했다.