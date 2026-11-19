담양군이 민생 안정과 지역 현안 해결을 위해 5902억 원 규모의 2027년도 본예산안을 편성했다.

사회복지와 농업 분야에 전체 예산의 약 45%를 배분한 가운데, 대형 투자사업의 준공이 이어지면서 신규사업보다 기존 사업의 마무리와 재정 효율성에 무게를 둔 것이 특징이다.

담양군은 2027년도 본예산안으로 일반회계 5796억 원, 특별회계 106억 원 등 총 5902억 원을 편성해 군의회에 제출했다고 19일 밝혔다.

▲담양군청 전경ⓒ

일반회계는 전년보다 485억 원(9.1%), 특별회계는 12억 원(13.5%) 증가했다. 전체 예산은 전년도 본예산과 비교해 약 497억 원 늘어난 규모로, 증가율은 약 9.2%다.

세입은 지방교부세가 2512억 원으로 가장 큰 비중을 차지했다. 이어 국·도비 보조금 2448억 원, 지방세 403억 원, 세외수입 331억 원, 조정교부금 110억 원, 보전수입 98억 원 등으로 구성됐다.

세출예산은 사회복지 분야가 1431억 원(24.24%)으로 가장 많았고, 농업 분야 1222억 원(20.71%), 환경 분야 949억 원(16.08%), 문화·관광 분야 414억 원(7.01%) 순이다. 사회복지와 농업 분야에만 전체 예산의 44.95%가 배정됐다.

사회복지 분야에는 기초연금 481억 원과 기초생활보장 생계급여 131억 원, 노인일자리 사회활동 지원 87억 원, 장애인 활동지원 76억 원 등이 반영됐다.

농업 분야에는 기본형 공익직불금 165억 원, 전남형 농어민 공익수당 60억 원, 전략작물 직불금 37억 원, 농작물 재해보험료 32억 원 등이 편성됐다.

환경 분야에서는 담양읍 하수도 중점관리지역 정비사업에 110억 원, 담양공공하수처리시설 개량사업에 57억 원, 고서 공공하수처리시설 증설사업에 50억 원을 배정했다. 기후·환경 대응과 생활 기반시설 개선을 위한 사업에도 재원을 투입한다.

문화·관광 분야에는 군민생활체육공원 조성 43억 원, 문화접목 야행관광공간 조성 30억 원, 반다비체육센터 건립 20억 원, 국제명상센터 건립 15억 원, 메타세쿼이아랜드 음악분수 조성 14억 원 등이 포함됐다. 담양대나무축제에는 7억 원을 편성했다.

2027년 신규사업으로는 미식관광지 대표 메뉴 개발, 지역별 산림작물 보급, 스마트 재난구호 시스템 구축, 중소형 스마트팜 방제로봇 제작 등이 추진된다. 재난 대응과 농업의 디지털 전환, 지역 관광 콘텐츠 개발을 겨냥한 사업들이다.

특히 군은 2027년 준공을 목표로 하는 주요 투자사업에 재원을 집중했다.

군민생활체육공원 조성사업 43억 원을 비롯해 창평지구 농어촌 생활용수 개발 29억 원, 창평면 도시재생 22억 원, 담빛 노을마루 전망대 조성 18억 원, 메타세쿼이아랜드 음악분수 조성 14억 원 등이 반영됐다.

이들 사업은 준공 이후 시설 운영비와 유지관리비가 지속적으로 발생할 수 있는 만큼, 사업 완료 자체뿐 아니라 운영계획과 실제 이용 수요까지 고려한 재정 관리가 필요하다는 지적도 나온다.

관광·문화시설의 경우 조성 규모보다 지역경제와 연계한 방문객 소비, 주민 이용률 등 실질적인 성과를 확보하는 것이 과제로 꼽힌다.

군 관계자는 "기존 대규모 투자사업들이 본격적으로 준공 단계에 접어들면서 한정된 재원이 기존 사업에 집중될 수밖에 없는 상황'이라며 "신규사업은 신중하게 추진하고 가용재원을 효율적으로 배분해 군민 생활 안정에 최선을 다하겠다"고 말했다.

한편 담양군은 6353억 원 규모의 2026년도 제3회 추가경정예산안도 군의회에 함께 제출했다. 군의회는 제3회 추경안을 11월 26일, 2027년도 본예산안을 12월 18일 본회의에서 각각 심의·의결할 예정이다.