전남광주통합특별시 함평군이 청년농업인의 스마트농업 진입을 돕고 안정적인 영농 기반을 마련하기 위해 임대형 스마트팜 입주자를 모집한다.

함평군은 '함평군 전남 영농 스마트단지' 내 임대형 스마트팜 입주자를 오는 12월 4일까지 모집한다고 19일 밝혔다.

이번 사업은 고가의 온실과 스마트팜 시설을 직접 설치하기 어려운 청년농업인에게 재배시설을 저렴하게 임대해 초기 투자 부담을 줄이고, 실제 농장 운영 경험을 쌓을 수 있도록 지원하기 위해 추진된다.

▲함평군청 전경ⓒ

임대형 스마트팜은 함평읍 수호리 1048번지 일원에 조성될 예정으로, 전체 면적은 6140.8㎡다. 내재해형 연동 스마트온실로 구축되며, 시설은 모두 4개 구역으로 나눠 운영한다. 입주자 1명당 약 450~500평 규모의 재배시설이 배정될 예정이며, 재배 품목은 딸기다.

임대료는 월 1만 원, 연간 12만 원으로 책정됐으며 임대기간은 3년이다.

다만 작물 입식 비용과 농자재비, 전기·수도 요금 등 실제 영농에 필요한 운영비는 입주자가 부담해야 한다.

저렴한 임대료로 시설 이용 기회를 제공하지만, 작물 재배와 생산·판매에 따른 경영 부담까지 덜어주는 것은 아니라는 점에서 입주 희망자는 초기 운영자금과 판로 확보 계획을 함께 검토할 필요가 있다.

군은 이번 사업을 통해 청년농업인이 스마트팜 운영 기술을 익히고 생산·경영 역량을 키워 지역에 정착할 수 있을 것으로 기대하고 있다.

청년농업인의 안정적인 정착을 위해서는 시설 임대에 그치지 않고 재배기술 교육과 경영 컨설팅, 생산물 유통·광주서 시행하던 '공익소송 비용 지원', 전남 전역으로 확대된다판로 지원까지 연계하는 후속 정책도 중요하다. 3년의 임대기간이 끝난 뒤 독립적인 농장 운영으로 이어질 수 있도록 단계별 지원체계를 마련하는 것이 사업의 지속성을 좌우할 과제로 꼽힌다.

이남오 군수는 "스마트팜은 청년농업인들이 미래 농업의 가능성을 확인하고 전문 농업경영인으로 성장할 수 있는 중요한 기반"이라며 "초기 투자 부담으로 영농 진입을 망설였던 청년들이 이번 기회를 통해 함평에서 새로운 농업의 꿈을 펼치고 안정적으로 정착할 수 있도록 지원하겠다"고 말했다.