▲용산동 큰못1길에 그려진 불편한 횡단보도ⓒ박용 기자

주민들의 오랜 불편 호소와 지역 정치인의 현장 중심 문제 해결 노력이 결실을 보면서 대구 달서구 용산동 큰못1길 일대 횡단보도 정비에 청신호가 켜졌다.

주민들의 요구가 대구성서경찰서 심의를 통과하면서 개선의 물꼬를 텄지만, 실제 정비까지는 달서구의 후속 행정절차가 남아 있어 주민들의 관심이 이어지고 있다.

대구 달서구 용산동 큰못1길 일대 횡단보도 삭제안이 지난 20일 성서경찰서 심의를 통과했다. 그동안 필요없는 횡단보도로 인해 불편을 겪어온 주민들이 지속적 개선을 요구해 온 가운데, 이신자 달서구의원이 주민 의견을 모으고 관계기관에 전달하는 등 적극적인 중재에 나선 결과다.

이번 문제 해결 과정에서 눈길을 끄는 것은 주민들의 생활 불편을 행정의제로 끌어올린 이 의원의 현장 행보다.

▲용산동 큰못1길에 그려진 불편한 횡단보도ⓒ박용 기자

해당 지역 주민들은 기존 횡단보도가 실제 도로 여건에 전혀 맞지 않아 일상생활에 불편을 초래한다며 개선을 요구해 왔다. 이는 단순히 횡단보도를 없애는 문제가 아니라 주민들이 매일 오가는 생활공간의 불합리한 부분을 바로잡아 달라는 목소리였다.

이신자 달서구의원은 주민들의 의견을 직접 수렴하고 횡단보도 삭제에 대한 주민동의서를 작성해 관계기관에 제출하는 등 문제 해결에 힘을 보탰다. 주민들의 요구가 단순 민원으로 그치지 않도록 공식적인 절차를 밟아 개선 필요성을 전달한 것이다.

▲용산동 큰못1길 교회주차장에 그려진 불편한 횡단보도ⓒ박용 기자

특히 이번 심의 통과는 주민들의 생활 속 불편이 현장 의견 수렴과 관계기관 협의를 거쳐 제도적인 개선 절차로 이어졌다는 점에서 의미가 크다.

이신자 의원은 "이번 횡단보도 삭제안 심의 통과는 주민들이 오랫동안 제기해 온 생활 속 불편을 해소하기 위한 첫걸음이라는 점에서 의미가 크다"며, "주민들의 목소리를 관계기관에 전달하고 해결 방안을 찾기 위해 지속적으로 소통해 온 만큼, 앞으로도 주민 안전과 편의를 최우선으로 두고 남은 후속 절차가 원활하게 진행될 수 있도록 끝까지 챙기겠다"고 말했다.

용산동 한 주민은 "주민들이 불편하다고 여러 차례 이야기해도 쉽게 해결되지 않아 답답했는데, 이번에 심의를 통과했다는 소식을 듣고 반가웠다"며, "주민들의 이야기를 귀담아듣고 직접 문제 해결에 나서준 이신자 의원에게 고맙게 생각한다. 이번 심의 통과를 계기로 실제 정비까지 신속하게 이뤄져 동네 환경이 한층 나아졌으면 좋겠다"고 전했다.

주민들이 기다리는 것은 심의 통과라는 결과 자체도 중요하다, 하지만 실제 도로 환경이 바뀌고 일상 속 불편이 해소되는 것이다.

이제 공은 달서구로 넘어갔다.

경찰 심의를 통과한 만큼 달서구가 관련 후속 행정절차를 서둘러 진행하고 현장 정비에 나서야 한다는 것이다. 심의 통과가 또 다른 기다림으로 이어진다면 주민들이 체감하는 변화는 늦어질 수밖에 없기 때문이다.

지역 주민들의 요구에서 시작된 이번 횡단보도 정비 문제는 행정이 현장의 목소리에 어떻게 응답해야 하는지를 보여주는 사례다.

주민의 불편을 듣는 것이 행정의 출발이라면, 이를 실제 변화로 이어가는 것도 행정의 책임이다. 오랜 민원이 이제는 빠른 현장 정비로 마무리될 수 있을지, 달서구의 후속 조치에 관심이 쏠리고 있다.