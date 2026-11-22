▲지난 20일 영진전문대 본관 라이프라운지에서 ‘2026학년도 고교생 맞춤형 고용서비스 사업 성과보고회’를 공동 개최하고 있다ⓒ영진전문대

직업계고 학생들에게 취업은 단순히 일자리를 찾는 것을 넘어 자신의 적성과 능력에 맞는 미래를 설계하는 과정이다. 대학과 기업, 고용기관이 손잡고 학생들의 진로 고민부터 실제 취업 준비까지 함께하는 현장 중심 지원이 주목받고 있다.

대구지역 4개 대학이 직업계고 학생들의 취업 경쟁력을 높이기 위해 추진해 온 ‘고교생 맞춤형 고용서비스’ 사업의 성과를 공유하고, 한 단계 발전된 지원체계 마련에 나섰다.

영진전문대학교, 계명대학교와 계명문화대학교, 영남이공대학교가, 지난 20일 영진전문대 본관 라이프라운지에서 ‘2026학년도 고교생 맞춤형 고용서비스 사업 성과보고회’를 공동 개최했다.

이날 행사에는 대구지역 직업계고 산학부장과 취업지원관, 대구고용복지플러스센터 및 대구시교육청 관계자, 4개 대학 사업 담당자 등 50여 명이 참석해, 대학별 사업 실적을 나열하는 자리를 넘어 학교 현장에서 학생들이 어떤 취업 지원을 필요로 하는지 살펴보고, 실질적인 취업 성과로 이어질 수 있는 협력 방안을 찾는 데 초점을 맞췄다.

각 대학은 산업 분야와 학교별 특성을 반영해 운영한 진로·취업 프로그램을 소개했다. 이는 학생들의 적성과 관심 분야를 찾는 진로 탐색에서부터 직무역량 강화, 산업체 탐방, 기업 채용 연계까지 취업 준비 과정을 단계별로 지원한 것이 핵심이다.

특히 눈길을 끈 것은 참여 학교들의 높은 만족도다.

사업 참여 학교를 대상으로 실시한 만족도 조사에서 응답 학교 전원이 해당 사업이 학생들의 진로 및 취업 설계에 도움이 됐다고 평가했으며, 응답 학교 모두 2027년 사업에도 참여하겠다는 의사를 밝히면서 사업의 현장 체감도와 지속 필요성을 확인했다.

학생들의 실제 취업 준비에 도움이 된 프로그램으로는 입사지원서 작성과 면접 컨설팅이 꼽혔다. 단순한 직업 정보 제공을 넘어 자신의 강점을 어떻게 표현하고 면접에서 어떤 역량을 보여줘야 하는지 구체적으로 익힐 수 있는 실전형 교육이 호응을 얻은 것이다.

참석자들은 이 같은 성과를 바탕으로 취업역량 강화 프로그램의 내실화와 우수 산업체 발굴, 기업과의 채용 연계 확대 등 향후 사업 발전 방향을 논의했다. 특히 대학별 강점을 살리면서도 고교와 대학, 고용기관 간 협력체계를 더욱 촘촘하게 구축해야 한다는 데 의견을 모았다.

박종백 영진전문대 교무부총장은 “이번 성과보고회는 대구지역 4개 대학의 사업 성과를 공유하는 데 그치지 않고, 고교와 대학, 고용기관이 함께 학생들의 미래를 고민하고 더 나은 지원 방안을 모색한다는 점에서 의미가 크다”며, “앞으로도 4개 대학이 각자의 경험과 강점을 바탕으로 학생 개개인의 특성과 진로 희망에 맞는 맞춤형 지원을 강화해 나가겠다”고 말했다.

한편 고용노동부 지원사업인 ‘고교생 맞춤형 고용서비스’는 직업계고 학생들의 개인별 특성과 수요를 반영해 진로 설계와 취업역량 강화, 취업 준비 등을 지원하는 사업이다. 대학의 전문성과 지역 산업체의 현장 경험을 연결해 직업계고 학생들이 학교에서 배운 기술과 역량을 실제 일자리로 이어갈 수 있도록 돕는 것이 목적이다.