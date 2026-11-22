▲대구 달서구가 지난 19일 보건복지부 주관 ‘2026년 아동학대 공공 대응체계 운영 평가’에서 대상을 받고 기념촬영을 하고 있다ⓒ대구달서구

위기 징후를 보이는 아이를 조기에 찾아 보호하고, 병원에서 퇴원한 주민이 익숙한 지역에서 회복할 수 있도록 돕는 일. 대구 달서구가 아동보호와 통합돌봄을 두 축으로 촘촘한 지역 복지 안전망을 구축하며 성과를 내고 있다.

달서구는 지난 19일 보건복지부 주관 ‘2026년 아동학대 공공 대응체계 운영 평가’에서 대상을 받았다고 22일 밝혔다. 이는 지난 2024년부터 3년 연속 대상 수상이며, 2020년과 2022년을 포함하면 통산 5번째다.

이번 수상은 전담 조직을 갖추고 24시간 현장 대응체계를 운영하는 등 아동학대 예방부터 피해 아동 보호, 사후 관리까지 이어지는 공공 대응체계를 강화한 결과로 풀이된다.

달서구는 올해 아동학대 예방과 피해 아동 보호, 보육, 취약 아동 지원 등 여러 부서에 나눠 있던 아동 관련 기능을 통합한 ‘아동친화과’를 신설해, 아동 보호 업무를 한곳에 모아 대응의 전문성과 신속성을 높이기 위한 조치다.

아동학대 신고에 대비한 24시간 대응체계도 가동하고 있다. 경찰과 교육청, 아동보호전문기관 등 관계기관과 협력해 신고 단계부터 현장 대응까지 공동으로 움직이는 체계를 갖췄다.

특히 보건복지부 ‘아동학대 조기지원 시범사업’에 3년 연속 선정돼 학대 여부가 최종 판단되기 전이라도 위기 징후가 있는 아동과 가정에 필요한 서비스를 지원하고 있다. 피해 아동의 심리·건강 회복은 물론 주거환경 개선, 사례 종결 이후 사후 점검까지 이어지는 맞춤형 지원도 추진 중이다.

예비 부모와 양육 가정을 대상으로 생애 단계별 긍정 양육 교육과 홍보를 확대하고, 관계기관 정보연계 협의체를 활성화해 위기 아동을 조기에 발견하는 지역사회 안전망도 강화했다.

아동 보호에 이어 주민의 일상 전반을 돌보는 통합돌봄 사업도 첫해 성과를 공유하며 한 단계 도약을 준비하고 있다.

▲대구 달서구가 지난 19일 구청 2층 대강당에서 유관기관과 지역주민, 기업체, 다른 지방자치단체 관계자 등 150여 명이 참석한 가운데 ‘함께한 1년, 같이 가는 내일-달서형 통합돌봄 성과 공유회’를 개최하고 기념촬영을 하고 있다ⓒ대구달서구

달서구는 같은 날 구청 2층 대강당에서 유관기관과 지역주민, 기업체, 다른 지방자치단체 관계자 등 150여 명이 참석한 가운데 ‘함께한 1년, 같이 가는 내일-달서형 통합돌봄 성과 공유회’를 열었다.

이번 행사는 의료·요양·주거·돌봄 등 27개 분야의 맞춤형 서비스를 제공하는 ‘달서가(家)돌봄’ 시행 첫해를 돌아보고, 현장에서 거둔 성과와 우수사례를 공유하기 위해 마련됐다. 단순히 사업 실적을 확인하는 자리를 넘어 민·관이 함께 만들어 온 돌봄의 변화를 살피고, 지속 가능한 지역 중심 돌봄체계의 발전 방향을 모색하는 데 초점을 맞췄다.

1부에서는 지난 1년간의 통합돌봄 추진 경과를 보고하고, 대한물리치료사협회 대구지회의 ‘통합돌봄 대상자 방문운동 지원’과 퇴원환자 회복주거 공간인 ‘달희네집’ 운영 사례를 소개했다.

특히 ‘달희네집’은 숙박업소를 복지 공간으로 전환해 퇴원환자에게 주거와 회복 지원을 함께 제공하는 달서구의 돌봄 혁신 모델로서, 2026년 대구시 적극행정 및 민원제도 개선 우수사례 2관왕에 오른 데 이어 최근 우수통합돌봄대상 최우수상(국민건강보험공단 이사장상)을 받으며 성과를 인정받았다.

경창산업㈜ 직원봉사단도 행사 운영을 지원해 기업과 지역사회가 함께하는 돌봄의 의미를 더했다. 참석자들은 ‘함께한 1년, 같이 가는 내일’을 주제로 한 퍼포먼스와 기념촬영을 통해 지역 돌봄의 미래를 함께 다짐했다.

2부에서는 경일대 엄태영 교수가 ‘달서형 통합돌봄의 발전 방향’을 주제로 특강을 진행하고, 참석자들과 질의응답을 통해 구체적인 실천 과제를 논의했다.

달서구는 이번 성과 공유회를 계기로 유관기관과 주민 간 협력체계를 더욱 공고히 하고, 현장에서 효과가 확인된 우수사례를 다른 지역에도 확산해 나갈 계획이다. ‘달서 건강동네 만들기’ 사업도 지속 추진해 주민들이 살던 곳에서 질병을 예방하고 건강한 일상을 이어갈 수 있도록 예방 중심의 통합돌봄 기반을 강화할 방침이다.

김용판 달서구청장은 “아동학대는 사후 처벌보다 위기 징후를 조기에 발견해 가정의 회복을 돕는 일이 무엇보다 중요하다”며, “아동친화과를 중심으로 지역사회 및 관계기관과 긴밀히 협력해 아이들이 안전한 일상을 누릴 수 있도록 세심히 살피겠다”고 말했다.

이어 통합돌봄 성과 공유회와 관련해서는 “달서형 통합돌봄이 걸어온 첫 1년은 지역사회와 함께해 온 소중한 시간”이며, “성과에 안주하지 않고 현장의 목소리에 더욱 귀 기울여 누구도 돌봄에서 소외되지 않는 촘촘한 복지 안전망을 구축해 나가겠다”고 밝혔다.

아동에게는 안전한 성장 환경을, 돌봄이 필요한 주민에게는 익숙한 삶터에서 이어가는 회복과 일상을 제공하는 것. 달서구가 추진하는 두 사업은 결국 주민 누구나 삶의 위기 앞에서 지역사회의 보호와 지원을 받을 수 있는 공동체를 만드는 데 맞닿아 있다.