▲배우 강신일ⓒ몬스터즈 크래프트 비어

스크린과 브라운관, 연극 무대를 넘나들며 묵직한 존재감을 보여 온 배우 강신일이 대구 도심의 작은 무대에서 관객과 가까이 호흡한다. 시를 읽고 노래를 부르며 한 편의 극을 풀어내는 특별한 형식의 공연으로, 대형 공연장에서는 느끼기 어려운 배우의 숨결과 감정을 오롯이 전할 예정이다.

강신일은 다음달 11일 오후 7시 30분 대구 중구 종로에 위치한 몬스터즈 크래프트 비어에서 1인 모놀로그 공연 ‘강신일 모놀로그-시와 노래와 극’을 선보인다.

약 80분 동안 진행되는 이번 공연은 배우가 홀로 무대에 올라 시를 낭독하고 노래하며 극 속 인물의 삶을 표현하는 형식으로, 관람 인원은 100명으로 제한했다. 이는 화려한 무대장치나 대규모 연출 대신 배우의 목소리와 몸짓, 호흡에 집중해 관객이 공연의 감정과 이야기를 가까이에서 느끼도록 구성했다.

공연은 ‘빼앗긴 들’을 시작으로 ‘백범 김구’, ‘칠수와 만수’, ‘꽃’, ‘변’ 등 시와 극을 넘나드는 작품들과 함께, ‘초우’, ‘작은 연못’, ‘봉우리’, ‘봄날은 간다’ 등의 노래가 더해져 시대의 아픔과 그리움, 삶에 대한 위로를 전한다.

이는 한 편의 시가 노래로 이어지고, 노래가 다시 누군가의 인생을 담은 극으로 펼쳐지는 구성으로, 관객은 익숙한 작품과 노래를 통해 지나온 시대를 돌아보고, 배우 강신일의 깊이 있는 해석으로 새롭게 다가오는 이야기와 마주하게 된다.

강신일은 오랜 시간 연극 무대에서 연기 내공을 쌓아 온 배우다.

영화 ‘공공의 적’, ‘실미도’, ‘왕의 남자’, ‘이끼’와 드라마 ‘태양의 후예’, ‘미스터 션샤인’ 등 다양한 작품에서 개성 있는 연기로 대중에게 깊은 인상을 남겼다. 이번 공연은 김용현 연출, 신승호 기획, 한재권 음악감독, 조충만 음향감독이 함께 완성도를 높인다.

공연 장소인 몬스터즈 크래프트 비어도 눈길을 끈다.

이곳은 수제맥주를 즐기는 공간을 넘어 시민들이 일상에서 다양한 문화예술을 만날 수 있도록 꾸며진 도심 속 문화 플랫폼으로, 입구에는 지역 출판사 학이사의 신간 도서가 전시·판매되고 있으며, 내부에는 그동안 열린 공연과 전시 포스터, 지역 작가들의 작품이 자리하고 있다.

일상적인 공간에서 책과 미술, 음악과 연극을 자연스럽게 만나는 문화예술의 거점으로 자리매김하겠다는 구상이다.

김시연 ㈜어반커먼즈 대표는 “몬스터즈는 시민들이 일상에서 자연스럽게 문화예술을 만나는 열린 플랫폼을 지향한다”며, “이번 공연을 계기로 연극과 음악, 문학, 미술 등 다양한 장르의 예술가들과 협력해 지역 문화예술의 새로운 교류 공간으로 발전시키겠다”고 말했다.

이번 공연은 12월 11일 오후 7시 30분 대구 중구 종로45-4, 2층 몬스터즈 크래프트 비어에서 열리며, 관람료는 4만원, 웰컴 드링크로 수제맥주 1잔 제공된다. 기획·제작은 바코드 컴퍼니㈜, 주최·주관은 ㈜어반커먼즈와 몬스터즈 크래프트 비어다.