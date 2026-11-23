▲고령군이 최근 대가야박물관 강당에서 수료생과 관계자 등 40여 명이 참석한 가운데 '2026년 경북도민행복대학 고령군캠퍼스 5기 자체 수료식'을 개최하고 있다ⓒ고령군

경북 고령군이 배움과 나눔을 통해 지역사회의 새로운 활력을 만들어가고 있다. 한쪽에서는 1년간 배움의 여정을 마친 평생학습 수료생들이 새로운 출발을 준비하고, 다른 한쪽에서는 자원봉사자들의 재능기부가 한 마을을 변화시키며 이웃의 정을 나눴다.

배움으로 자신을 성장시키고 봉사로 이웃의 삶을 따뜻하게 만드는 모습이 고령의 지역공동체에 의미 있는 울림을 전하고 있다.

고령군은 최근 대가야박물관 강당에서 수료생과 관계자 등 40여 명이 참석한 가운데 '2026년 경북도민행복대학 고령군캠퍼스 5기 자체 수료식'을 개최했다고 23일 밝혔다.

지난 1년 동안 배움에 대한 열정으로 교육과정을 이어온 교육생들의 노력과 성과를 축하하는 자리로, 식전 공연을 시작으로 학사운영 활동 영상 시청, 수료증 및 표창 수여, 축사와 학생대표 답사 순으로 진행됐다. 수료생들은 학사복을 차려입고 그동안의 배움과 추억을 되새기며 뜻깊은 졸업의 순간을 함께했다.

올해 교육과정을 마친 수료생은 모두 34명이다. 이 가운데 26명이 개근상을 받을 만큼 꾸준한 학습 열의를 보였다. 학생회 운영과 학습 분위기 조성에 힘쓴 김애신 부회장과 오주은 총무에게는 공로상이 수여됐으며, 김문옥 학생회장은 학습우수자, 오홍희 씨는 학습수기 우수자로 선정됐다. 이들은 오는 12월 2일 열리는 명예도민학사 학위수여식에서 도지사상을 받을 예정이다.

배움의 열기가 이어진 다음 운수면 봉평1리에서 이웃을 위한 나눔의 손길이 모였다.

▲고령군종합자원봉사센터가 자원봉사자와 주민 등 100여 명이 참석한 가운데 '2026년 고령 행복마을 13호 현판식'을 개최하고 기념촬영을 하고 있다ⓒ고령군

고령군종합자원봉사센터는 자원봉사자와 주민 등 100여 명이 참석한 가운데 '2026년 고령 행복마을 13호 현판식'을 열었다.

행복마을사업은 주민들이 주도적으로 마을 환경을 개선하고 자원봉사자들이 각자의 재능을 보태 지역공동체를 활성화하는 사업이으로, 지난 2014년 성산면 득성리에서 첫발을 뗀 이후 지역 곳곳에 나눔의 씨앗을 뿌려왔으며, 이번에 봉평1리가 13번째 행복마을로 이름을 올렸다.

이날 봉평1리에는 다양한 재능을 가진 봉사자들이 모여 마을에 활기를 불어넣었다. 낡은 마을 공간에는 신종필 씨의 재능기부로 벽화가 그려졌고, 서지원·손애령 씨는 주민들을 위한 이·미용 봉사에 나섰다. 플라워엘라 박미화 대표는 화분 만들기 체험을 진행했으며, 안경명가 이진희 대표는 돋보기를 지원했다.

제일알루미늄샷시 이상헌 대표는 방충망을 수리해 주민들의 생활 불편을 덜었고, 봉평1리 부녀회는 정성껏 중식을 마련해 봉사자와 주민들에게 따뜻한 한 끼를 대접했다.

단순히 마을을 단장하는 데 그치지 않고 주민들의 일상에 필요한 도움을 전했다는 점에서 이번 행복마을사업의 의미가 더욱 컸다. 주민들에게는 생활 속 불편을 해결하는 기회가 됐고, 봉사자들에게는 자신의 재능이 이웃에게 실질적인 도움이 되는 보람을 안겨줬다.

고령군은 평생학습을 통한 주민 역량 강화와 자원봉사를 통한 공동체 회복을 지역 발전의 중요한 동력으로 삼고 있다. 배움이 개인의 성장에 머물지 않고 지역사회에 기여하는 힘으로 이어지고, 이웃을 위한 작은 나눔이 마을 전체의 행복으로 확산되는 선순환을 기대하고 있다.

정광호 고령군수 권한대행은 도민행복대학 수료생들에게 축하를 전하며 "배움의 즐거움이 개인의 성장을 넘어 지역사회에 새로운 활력으로 이어질 수 있도록 평생학습 기회를 확대하겠다"고 밝혔다.

군 관계자도 행복마을사업에 참여한 자원봉사자들의 헌신에 감사를 전하며, "앞으로도 고령군종합자원봉사센터를 중심으로 재능기부와 나눔이 지역 곳곳으로 확산될 수 있도록 노력하겠다"고 말했다.

배우는 사람들의 열정이 지역의 미래를 밝히고, 이웃을 위한 봉사자들의 손길이 마을의 오늘을 바꾸고 있다. 고령에서 펼쳐진 이틀간의 행사는 결국 사람을 키우고 이웃을 보살피는 일이 지역공동체를 더욱 단단하게 만드는 힘이라는 사실을 보여줬다.