▲[구미시 농업기술센터 전경ⓒ구미시

경북 구미시가 농업과 제조산업 현장에 새로운 변화의 바람을 불어넣고 있다. 농업 분야에서는 스마트 기술을 활용해 고질적인 농촌 인력난과 생산비 부담을 줄이고, 산업 분야에서는 오랜 경험과 기술력을 갖춘 숙련기술인을 발굴해 지역 산업의 경쟁력을 높이는 데 힘을 쏟고 있다.

기술을 통해 농업의 노동 부담을 덜고, 사람의 숙련된 기술을 통해 산업의 미래를 준비한다는 점에서 두 사업 모두 구미의 지속 가능한 성장 기반을 다지는 행보로 주목된다.

먼저 구미시는 양파 재배 전 과정에 스마트 농업기술을 도입하는 '노지 스마트기술 융복합 실증모델' 사업에 선정돼 2027년부터 2028년까지 2년간 총 40억 원을 투입한다.

이번 사업은 2026년 3월 양파 주산지로 신규 지정된 데 따른 후속 사업이다. 기계화율이 낮은 정식과 수확 작업 등에 첨단 기술을 접목해 농가의 노동력 부담을 줄이고 생산성을 높이는 것이 핵심이다.

사업비는 국비 16억 원, 시비 16억 원, 농가 자부담 8억 원으로 구성된다.

특히 육묘부터 정식, 방제, 수확, 건조, 저장, 선별까지 양파 재배 전 과정을 기계화·지능화하는 것이 눈길을 끈다. 자율주행 기능을 장착한 승용 정식기와 수확기, 스마트 자동관수 시스템, 자율주행 붐스프레이, 인공지능(AI) 기반 비파괴 선별 시스템 등이 도입된다.

구미 양파 농업에서 가장 큰 과제는 여전히 사람의 손길이 많이 필요한 작업이다. 현재 경운·정지 작업의 기계화율은 100%, 피복은 90%, 방제는 95%에 이르지만 파종·정식은 15%, 수확은 20%에 머물러 있어, 농촌 고령화와 일손 부족이 심화하는 상황에서 정식과 수확의 기계화는 농가들이 체감할 수 있는 중요한 변화가 될 전망이다.

시는 기계 육묘와 스마트 기계화가 계획대로 정착하면 관행 재배보다 노동력을 69.3% 줄일 수 있는 기대와 함께, 스마트 관수로 습해와 건조 피해를 줄이고, AI 선별 시스템을 통해 수확 후 품질관리까지 효율화한다는 구상이다.

현재 구미지역 양파 재배면적은 194.5ha, 499필지 규모다. 해평면 43.9ha를 비롯해 도개면 34.1ha, 고아읍 31.2ha, 선산읍 17.8ha 등에서 재배되고 있기에, 이번 실증사업이 성공적으로 추진되면 지역 양파 농업의 생산 방식에도 적지 않은 변화가 예상된다.

▲자동차튜닝 분야 김명수 씨(맥스포스피드 대표), 전자기기 분야 최근수 씨(㈜LIG D&A 프로)ⓒ구미시

농업 현장에 첨단기술을 도입하는 한편, 구미시는 산업현장을 지켜온 숙련기술인의 가치에도 주목하고 있다.

시는 '2026년 구미시 최고장인'으로 전자기기 분야 최근수 씨(㈜LIG D&A 프로)와 자동차튜닝 분야 김명수 씨(맥스포스피드 대표) 등 2명을 선정했다.

이번 선정은 오랜 기간 산업현장에서 축적한 전문기술과 경험을 발굴하고, 이를 후배 기술인과 지역 산업에 전수하기 위해 마련됐다.

전자기기 분야 최고장인 최근수 씨는 29년 4개월의 경력을 가진 레이다 생산기술 전문가다. 2017년 전자기기 기능장을 취득했으며, 육·해·공 레이다의 생산과 개발, 양산, 현장 설치, 유지보수까지 전 주기에 걸친 기술 역량을 갖췄다. 특히 레이다 생산과 창정비 분야에서 축적한 풍부한 경험을 바탕으로 현장 기술 발전에 기여해 왔다.

자동차튜닝 분야 김명수 씨는 25년 10개월 동안 자동차튜닝 현장에서 전문성을 쌓아온 기술인이다. 자동차정비산업기사 등 다수의 국가기술자격과 민간자격을 보유하고 있으며, 구미대학교와 주문식 교육 운영 협약을 맺고 후진 양성에도 힘써왔다. 2025년 구미대 튜닝카 페스티벌 개최 등 자동차튜닝 산업의 저변 확대에도 기여한 점을 인정받았다.

최고장인으로 선정된 두 사람에게는 인증패와 동판이 수여되며, 3년간 매월 20만 원의 기술장려금과 구미시 공영주차장 무료 이용 혜택이 주어진다.

이들의 역할은 선정으로 끝나지 않는다.

구미시 마이스터멘토단에 가입해 중소기업 기술지원과 멘토링, 마이스터고 학생 대상 진로·적성 교육, 산업현장 견학 지원, 지역사회 봉사 등 다양한 기술 전수 활동에 참여하게 된다.

이는 숙련기술인의 경험을 개인의 경력으로만 남겨두지 않고 지역 산업 전체의 자산으로 확산시키겠다는 취지다. 현장에서 쌓은 기술과 노하우가 다음 세대 기술인에게 전달될 수 있다는 점에서 의미가 크다.

김장호 구미시장은 양파 스마트농업 실증사업과 관련해 농촌 고령화와 인력 부족에 대응하고 농업 생산성을 높이는 계기로 삼겠다고 밝혔으며, 최고장인 선정에 대해서도 숙련기술인의 자긍심을 높이고 우수 기술이 지역사회와 산업현장에 확산되도록 지원하겠다고 강조했다.

첨단 농기계가 농촌의 부족한 일손을 대신하고, 숙련기술인의 경험이 산업현장의 미래 인재를 키우는 구미. 농업에는 스마트 기술을, 산업에는 사람의 기술을 더하는 두 가지 움직임이 지역경제의 새로운 경쟁력으로 이어질 수 있을지 주목된다.