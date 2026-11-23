▲ 대구 동구 다함께돌봄센터 2호점 모습ⓒ대구동구

대구 동구가 아이 키우기 좋은 도시 조성과 주민 중심의 행정서비스 개선에 속도를 내고 있다. 아파트 단지 안에 초등학생을 위한 돌봄 공간을 새롭게 마련하는 한편, 민원 서비스에 대한 주민 평가를 QR코드로 간편하게 할 수 있는 시스템을 도입했다.

아이를 키우는 가정의 부담은 덜고, 행정서비스를 이용하는 주민의 목소리는 구정에 직접 반영하겠다는 취지다.

먼저 동구는 신천동 벤처밸리푸르지오 내에 다함께돌봄센터 2호점인 '동구 다함께돌봄센터 벤처밸리'를 개소하고 본격적인 운영에 들어갔다.

이번 센터는 연면적 97㎡ 규모로 조성돼 초등학생들이 방과 후 안전하고 쾌적하게 시간을 보낼 수 있는 공간을 갖췄다.

다함께돌봄센터는 소득 수준과 관계없이 돌봄이 필요한 6~12세 아동에게 방과 후 돌봄 서비스를 제공하는 시설이다. 전문 인력이 상주하면서 출결 관리와 안전한 생활지도는 물론 급·간식 제공, 숙제 및 독서 지도 등 다양한 프로그램을 운영한다.

특히 아파트 단지 안에 돌봄 거점을 마련했다는 점에서 의미가 있어, 맞벌이 가정 등 부모들이 아이를 멀리 보내지 않고도 가까운 곳에서 안심하고 돌봄 서비스를 이용할 수 있어 일상적인 양육 부담을 줄이는 데 도움이 될 것으로 기대된다.

동구는 2025년 청소년문화의집 아름드리 꿈터에 1호점을 개소한 데 이어 이번 2호점까지 운영하면서 지역 내 초등 돌봄 기반을 확대하고 있다.

▲대구 동구 민원의 날 맞아 ‘칭찬합시다 큐알(QR) 코드’ 도입 장면ⓒ대구동구

돌봄 인프라 확충과 함께 주민이 직접 행정서비스를 평가하는 새로운 소통 방식도 도입했다.

동구는 오는 24일 '민원의 날'을 맞아 민원실 각 창구에 '칭찬합시다 QR코드'를 부착하고 구민 평가 시스템을 운영한다.

주민들은 민원 업무를 마친 뒤 창구에 부착된 QR코드를 스마트폰으로 스캔하면 동구청 홈페이지 '칭찬합시다' 게시판에 바로 접속할 수 있다. 이는 복잡한 접속 절차 없이 민원 담당자의 친절도와 서비스 만족도 등을 손쉽게 전달할 수 있도록 한 것이다.

이번 아이디어는 구민이 직접 제안한 것으로, 동구는 민원의 날을 계기로 이를 행정 현장에 적용했다는 점에서 주민 참여형 적극행정의 사례로 보고 있다.

행정기관이 일방적으로 서비스를 제공하고 평가하는 방식에서 벗어나 주민이 직접 경험한 내용을 전달하고, 이를 행정서비스 개선에 활용하겠다는 취지다.

우성진 동구청장은 다함께돌봄센터 개소와 관련해 아이들이 집 가까운 곳에서 안전하게 보호받으며 꿈을 키울 수 있는 환경을 조성하겠다고 밝혔으며, QR코드 도입에 대해서는 주민 제안이 구정으로 이어진 만큼 구민이 체감하는 행정 만족도를 높이는 적극행정을 펼치겠다고 강조했다.

돌봄은 주민의 생활 가까이에서, 행정서비스는 주민의 목소리 가까이에서 개선하는 동구의 두 가지 시도가 구민들의 일상에 실질적인 변화를 가져올 수 있을지 주목된다.