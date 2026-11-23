경기 군포시가 추진해 온 경부선과 안산선 철도지하화 사업이 정부 종합계획에서 추가 검토사업으로 분류됐다. 군포시는 사업의 필요성을 이어가면서 기술적·재정적 대안을 마련해 향후 정부 계획에 반영될 수 있도록 추진한다는 방침이다.

군포시는 지난 19일 국토교통부와 국토연구원이 주관한 철도지하화 종합계획 공청회에서 시가 제안한 경부선 금정~당정역 구간과 안산선 금정~대야미역 구간이 '추가 검토사업'으로 분류됐다고 23일 밝혔다.

▲군포시청 전경 ⓒ군포시

시는 이번 결정의 주요 배경으로 약 2조 원에 이르는 것으로 추정되는 사업비 조달 문제와 안산선 범계역~금정역 구간의 기술적 난제, 장기간 공사에 따른 부담 등을 꼽았다. 정부 연구에 참여한 전문가들도 사업 추진을 위해서는 기술적·재정적 과제를 해결할 구체적인 방안이 필요하다는 의견을 제시한 것으로 파악됐다.

이에 따라 시는 관련 용역을 통해 사업성을 높이고 경기도와 협력해 현실적인 기술적·재정적 대안을 마련할 계획이다. 2030년경 예정된 정부의 추가 계획 발표에 군포 구간이 반영될 수 있도록 중장기 사업화 방안도 모색한다.

이번 결정이 GTX-C 노선과 금정역 개발사업에는 긍정적으로 작용할 것으로 시는 기대하고 있다.

그동안 경부선 군포 구간의 지하화 검토가 GTX-C 노선의 2031년 완공에 영향을 줄 수 있다는 우려가 있었지만, 이번에 추가 검토사업으로 분류되면서 사업 추진의 불확실성이 일부 해소됐다는 설명이다. GTX-C 노선은 올해 9월 본격적인 공사에 들어갔다.

그동안 중단됐던 금정역사 개량사업과 군포시가 추진하는 금정역 통합역사 건설사업도 재개될 전망이다.

시는 GTX-C 노선 건설과 금정역 통합역사 사업을 우선 추진하면서 철도지하화 사업도 지속적으로 이어갈 방침이다. 이를 위해 국토교통부와 경기도, 관련 지자체 간 협의를 강화하고 시민과 전문가 의견을 사업 추진 과정에 반영할 계획이다.

한대희 시장은 “이번 종합계획에서 군포 구간이 추가 검토 대상으로 분류된 것은 아쉽지만 결코 포기할 사안이 아니다”라며 “지상 철도로 인한 도시 단절과 소음·진동, 보행 안전 문제는 시민들이 오랫동안 감내해 온 현실인 만큼 기술적·재정적 과제를 하나씩 풀어가며 반드시 지하화를 이뤄내겠다”고 말했다.

이어 “GTX-C와 금정역 통합역사는 군포의 위상을 한 단계 끌어올릴 핵심 사업이며, 철도지하화는 도시의 미래를 바꾸는 장기 과제”라며 “두 가지 사업 모두 최선을 다해 시민들이 체감할 수 있는 변화를 만들어 가겠다”고 강조했다.