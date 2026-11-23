▲대구파티마병원 산부인과 이창재 과장ⓒ대구파티마병원

눈에 잘 보이지 않는 작은 조직 하나도 놓칠 수 없는 난소 수술. 정상 조직은 최대한 지키면서 병변만 정교하게 제거해야 하는 만큼 집도의의 섬세한 손기술과 집중력이 무엇보다 중요하다.

이처럼 정밀함이 요구되는 부인과 수술에 첨단 로봇기술이 접목되면서 대구 지역 의료현장에도 새로운 변화가 나타나고 있다.

대구파티마병원(병원장 박정애 비안네 수녀)은 최근 산부인과 이창재 과장이 5세대 로봇수술 장비인 '다빈치5(da Vinci 5)'를 이용해 난소낭종 절제술을 성공적으로 시행했다고 23일 밝혔다.

이번 수술의 핵심은 낭종 제거와 정상 난소 조직의 최대한 보존이었다.

난소낭종은 난소에 발생하는 주머니 형태의 병변으로, 절제 과정에서 정상 조직까지 손상되지 않도록 세심한 접근이 필요하다. 특히 난소 기능을 고려해야 하는 만큼 병변과 건강한 조직의 경계를 정확하게 구분하는 것이 중요하다.

이 과장은 고해상도 3차원 입체영상을 통해 왼쪽 난소의 낭종과 주변 조직을 면밀하게 살피며 로봇팔을 조작해 병변을 제거했다.

다빈치5의 강점은 집도의가 수술 부위를 입체적으로 확대해 확인하면서 손의 움직임을 정교하게 구현할 수 있다는 점이다. 좁고 복잡한 골반 내부에서도 수술 기구를 섬세하게 움직일 수 있어 정상 조직 보존이 중요한 부인과 수술에서 활용도가 기대된다.

특히 이번 수술은 첨단 로봇수술 장비가 단순히 수술의 편의성을 높이는 데 그치지 않고, 정밀한 조직 구분과 섬세한 조작이 필요한 여성질환 치료에도 활용될 수 있음을 보여줬다는 점에서 주목된다.

지역 환자들에게도 반가운 소식이다. 그동안 치료를 위해 대도시 대형병원 등을 고려했던 여성 환자들에게 지역에서도 첨단 로봇수술을 선택할 수 있는 의료환경이 확대되고 있기 때문이다. 물론 실제 수술 적용 여부는 질환의 상태와 환자의 건강 조건 등을 종합적으로 고려해 결정된다.

이창재 과장은 "난소낭종 절제술에서는 건강한 난소 조직을 최대한 보존하는 것이 중요하다"며, "다빈치5 로봇수술은 낭종과 정상 조직의 경계를 입체 영상으로 확대해 살필 수 있고, 좁은 골반 안에서도 수술 기구를 섬세하게 움직일 수 있다는 장점이 있다"고 설명했다.

첨단 로봇기술과 의료진의 숙련된 수술 경험이 만나는 의료현장. 대구파티마병원의 이번 수술은 정밀의료를 향한 지역 의료계의 변화와 함께 여성 환자들의 치료 선택지를 넓히는 계기가 되고 있다.