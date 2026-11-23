▲대구 수성구가 수성국제비엔날레로 ‘2026 아시아도시경관상(Asian Townscape Awards)’을 받고 기념촬영을 하고 있다.ⓒ대구수성구

대구 수성구가 도시의 품격을 높이는 경관사업과 주민들의 지갑을 여는 골목상권 활성화 사업을 동시에 추진하며 도시 경쟁력 강화에 나서고 있다.

세계적인 도시경관상 수상으로 수성구만의 차별화된 도시 공간 조성 노력을 인정받은 데 이어, 지역 골목마다 축제와 문화 콘텐츠를 입혀 침체된 상권에 활력을 불어넣고 있다. 도시의 풍경을 바꾸고 골목의 소비를 살리는 두 가지 전략이 수성구의 새로운 도시 브랜드로 자리 잡을지 주목된다.

먼저 수성구는 수성국제비엔날레를 통해 '2026 아시아도시경관상(Asian Townscape Awards)'을 수상하는 성과를 거뒀다.

아시아도시경관상은 2010년 제정된 국제상으로, 도시경관을 개선해 주민들의 생활환경을 발전시킨 아시아 각지의 우수 사례를 발굴하고 알리기 위해 마련됐으며, 유엔 해비타트 아시아·태평양 지역본부와 후쿠오카 아시아도시연구소, 아시아해비타트협회, 아시아경관디자인학회, 한국경관학회가 공동으로 주최한다.

심사에서는 자연환경과 역사·문화의 조화, 주민들의 안전성과 편의성, 다른 도시로 확산할 수 있는 모범적인 가치 등을 종합적으로 평가한다.

수성구가 주목받은 배경에는 2024년 시작한 수성국제비엔날레의 독특한 방식이 있다. 작품을 전시장에 전시하는 데 그치지 않고 공원과 저수지, 산책로 등 주민들이 실제 생활에서 이용하는 공간에 건축·조경 작품을 직접 조성하는 이른바 '짓는 비엔날레'를 추진해 왔다.

국내외 건축가와 조경가들이 현장을 찾아 지형과 풍경을 살피고, 주민들이 걷고 머무는 동선까지 설계에 반영한 것이 특징이다.

대표적인 작품이 내관지의 '소소별'과 대진지의 '수성파빌리온 SUPRA'다. 저수지 산책길에 들어선 두 작품은 단순한 조형물을 넘어 주민들이 걷다가 잠시 쉬고 물가의 풍경을 감상할 수 있는 휴식 공간으로 활용되고 있다.

고모동 금호강변의 '생각을 담는 길 힐링센터' 역시 비엔날레 설계공모를 통해 탄생한 공공건축물이다. 금호강 주변의 돌과 바위에서 형태적 영감을 얻어 숲과 강이 만나는 산책로에 휴식과 명상 공간을 조성했다.

특히 비엔날레가 끝난 뒤에도 작품들이 현장에 남아 주민과 방문객들이 일상적으로 이용할 수 있다는 점에서 기존 일회성 전시와 차별화된다.

제2회 수성국제비엔날레는 '리빙 그라운드(Living Ground)'를 주제로 지난달 27일부터 지난 22일까지 수성못 일대에서 열려 건축과 조경을 통한 도시공간의 새로운 가능성을 선보였다.

▲지범골목먹거리타운에서 열린 축제에서 관계자들이 기념 촬영을 하고 있다ⓒ대구수성구

도시경관을 바꾸는 사업과 함께 수성구는 주민들의 생활경제와 직결되는 골목상권 살리기에도 힘을 쏟고 있다.

수성구는 대구시와 대구전통시장진흥재단이 추진한 관내 골목상권 3곳의 축제를 마무리하고, 축제의 열기를 실제 소비와 재방문으로 연결하기 위한 후속 사업에 나선다.

지난달 17일 지범골목먹거리타운에서 시작된 축제는 공연과 체험부스, 참여형 이벤트로 방문객들의 관심을 모았다. 이어 지난 7일 두산동밤마실거리에서는 지역 가수 공연과 버스킹, 야장, 플리마켓이 어우러지며 골목 특유의 밤 분위기를 살렸다.

지난 20일 열린 범어식주가무명인골목 축제에서는 플리마켓과 청년들의 개성을 담은 공연이 펼쳐졌다. 특히 대학생 광고 연합동아리 'ADlle(애들)'이 기획에 참여해 젊은 세대의 감각을 축제에 접목했다.

수성구는 축제를 통해 높아진 관심이 일회성 방문으로 끝나지 않도록 관내 골목형상점가 5곳에 랜드마크형 시설물을 설치할 계획이다.

상권별 특성과 정체성을 반영한 상징 공간을 조성해 골목마다 차별화된 볼거리를 만들고, 방문객들이 일부러 찾아오는 상권으로 육성하겠다는 구상이다.

소상공인들의 실질적인 경영 부담을 덜어주는 지원책도 병행한다. 골목형상점가 지정을 확대하고 온누리상품권 가맹점 등록을 안내·지원하는 한편, 소상공인 경영안정자금 지원을 통해 지역 상인들의 자생력을 높일 방침이다.

김대권 수성구청장은 수성국제비엔날레 수상과 관련해 주민들이 늘 걷던 길에서 다시 찾고 싶은 공간을 발견하고, 외부 방문객들에게도 수성구를 찾아올 이유를 만들어 주고 싶었다고 밝혔다. 골목상권 활성화에 대해서도" 대구시와 협력해 소상공인들이 체감할 수 있는 지원을 이어가겠다"고 강조했다.

도시의 경쟁력은 거창한 개발사업만으로 만들어지지 않는다. 주민들이 매일 걷는 산책길이 특별한 공간으로 바뀌고, 동네 골목에서 공연과 먹거리를 즐기며 소비하는 사람들이 늘어날 때 도시의 가치는 더욱 커진다.

세계가 인정한 도시경관과 주민들이 다시 찾는 골목상권. 수성구가 추진하는 두 가지 변화가 도시의 품격과 지역경제를 함께 끌어올리는 새로운 성장동력이 될 수 있을지 관심이 모아진다.