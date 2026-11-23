▲대구 북구청이 최근 관내 심리상담 전문기관 4개소와 악성 민원으로부터 민원 업무 담당 직원을 보호하고 안전한 근무환경을 조성하기 위한 업무협약을 체결하고 있다ⓒ대구북구

폭언과 반복 민원으로 지친 민원 담당 직원에게는 마음을 회복할 안전망을, 활력을 잃기 쉬운 골목상권에는 주민과 상인이 어우러지는 축제를. 대구 북구가 행정 현장의 안전을 챙기는 동시에 지역 골목에 웃음과 활기를 채우는 행보를 이어가고 있다.

대구 북구는 최근 관내 심리상담 전문기관 4개소와 악성 민원으로부터 민원 업무 담당 직원을 보호하고 안전한 근무환경을 조성하기 위한 업무협약을 체결했다고 23일 밝혔다.

악성 민원은 이제 개별 공무원이 감내해야 할 업무 스트레스를 넘어 행정서비스의 안정성까지 위협하는 문제로 떠오르고 있다.

국민권익위원회의 지난 2025년 특이 민원 실태조사에 따르면 조사 대상 공직자 1097명 가운데 947명(86.3%)이 최근 3년간 특이 민원을 경험했으며, 이 중 5명 이하의 특이 민원을 경험한 공무원이 698명이었으며, 20명 이상을 경험한 공무원도 79명에 달했다.

북구는 폭언·폭행은 물론 목적이 정당하지 않은 반복 민원으로부터 직원을 보호하기 위해 기관 차원의 대응체계를 강화하고 있다. 이번 협약 역시 민원 대응 과정에서 발생하는 심리적 스트레스와 정서적 어려움을 개인의 몫으로 남겨두지 않겠다는 취지다.

협약에 참여한 심리상담 전문기관 4곳은 북구청 소속 직원들에게 개별 심리검사와 전문 상담을 제공하고, 공무원 특화 심리상담 프로그램도 지원한다. 기관별로 상담료를 10~30% 할인해 직원들의 상담 접근성도 높일 계획이다.

특히 피해가 발생한 뒤의 회복뿐 아니라 심리적 어려움을 조기에 발견하고 예방하는 데에도 초점을 맞췄다. 민원 담당 직원이 안정된 마음으로 업무에 집중할 수 있어야 주민에게도 더 나은 행정서비스를 제공할 수 있다는 판단에서다.

이근수 북구청장은 “민원 업무 담당 직원들의 안전과 마음 건강을 지키는 것은 안정적인 행정서비스를 제공하기 위한 중요한 기반”이라며, “악성 민원에는 기관 차원에서 단호하게 대응하고, 직원들이 심리적 어려움을 혼자 감당하지 않도록 예방부터 보호, 회복까지 이어지는 지원체계를 강화하겠다”고 말했다.

같은 날 북구의 골목에서는 주민들의 노래와 웃음이 추위를 녹였다.

▲대구 북구가 최근 고성동 벚꽃 테마거리 일원에서 ‘2026 대구 곳곳, 골목마다 축제’의 하나로 ‘고성동 벚꽃’ 골목축제를 개최하고 있다ⓒ대구북구

북구청은 최근 고성동 벚꽃 테마거리 일원에서 ‘2026 대구 곳곳, 골목마다 축제’의 하나로 ‘고성동 벚꽃’ 골목축제를 개최했다.

대구시 주최, 대구전통시장진흥재단과 고성동벚꽃 상인회가 주관한 이번 축제는 골목의 특색을 알리고 주민과 상인이 함께 어울리며 지역 상권에 활력을 불어넣기 위해 마련됐다.

매서운 추위에도 행사장을 찾은 주민들의 발길은 이어졌다. 오후 5시부터 레크리에이션과 버스킹 등 식전 공연이 펼쳐졌고, 개막식에 이어 축하공연이 분위기를 달궜다.

축제의 열기를 더한 것은 주민들이 직접 무대에 오른 가요제였다. 참가자들의 노래에 관객들의 응원이 보태지면서 골목은 잠시나마 동네 노래자랑 무대처럼 흥겨운 공간으로 변했다. 지역 가수 공연과 다양한 축하 무대도 이어졌으며, 체험 이벤트와 무료 먹거리 나눔은 주민들이 축제를 더욱 풍성하게 즐길 수 있도록 했다.

고성동 벚꽃 테마거리는 벚꽃 경관조명 등을 활용해 특색 있는 골목 분위기를 조성한 곳으로, 지난해 9월 골목형상점가로 지정된 이후 상권 활성화를 위한 다양한 사업을 추진하고 있으며, 이번 축제도 지역의 문화적 매력과 상권을 함께 알리는 계기가 됐다.

이근수 북구청장은 “추운 날씨에도 많은 주민들이 축제에 함께해 주셔서 감사드린다”며, “이번 축제가 고성동 벚꽃 테마거리의 매력을 알리고 주민과 상인들이 함께 웃고 소통하는 뜻깊은 시간이 됐기를 바란다”고 말했다.

이어 그는 “골목상권이 지역의 활력 있는 공간으로 자리 잡을 수 있도록 상인들과 함께 다양한 지원을 이어가겠다”고 밝혔다.

민원 현장에서는 직원 보호를 위한 심리적 안전망을 마련하고, 골목에서는 주민과 상인이 함께하는 축제를 통해 공동체의 온기를 나눈 북구. 행정의 신뢰와 지역상권의 경쟁력 모두 결국 사람을 지키고 사람을 모으는 데서 출발한다는 점을 보여주고 있다.