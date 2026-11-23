▲‘2026년 김천시 잡페스타(취업박람회’ 개최 안내문ⓒ김천시

김천시가 일자리와 관광이라는 두 마리 토끼를 잡기 위해 시민과 관광객을 겨냥한 새로운 시도에 나섰다. 지역 청년과 구직자에게는 기업과 직접 만나는 취업의 기회를 제공하고, 관광객에게는 김천의 추억을 소장할 수 있는 이색적인 기념품 판매 공간을 선보인다.

취업과 관광을 연결하는 지역 활력의 새로운 시도가 눈길을 끌고 있다.

김천시는 다음달 1일 오후 2시 김천대학교 생명관 2층 대강당에서 ‘2026년 김천시 잡페스타(취업박람회)’를 개최한다고 23일 밝혔다.

이번 행사는 김천대 앵커지원사업단과 취·창업지원센터, 경북경영자총협회가 공동 주관하고 김천시취업지원센터와 지역 대학 등 유관기관이 협력해 마련했으며, 이는 지역 청년과 구직자에게 실질적인 취업 기회를 제공하는 동시에 인력 확보에 어려움을 겪는 지역 기업의 구인난을 해소하는 것이 핵심이다.

현장에는 관내 기업 15곳이 참여해 구직자와 1대1 현장 면접을 진행하며, 구직자들은 기업 채용 담당자를 직접 만나 직무와 채용 조건을 확인하고, 면접 결과에 따라 현장 채용의 기회도 얻을 수 있다.

취업 준비생들의 관심을 끌 만한 이색 프로그램도 마련된다. 입사지원서류 클리닉과 유관기관 취업 컨설팅은 물론 취업타로, 퍼스널컬러 이미지 컨설팅 등 다양한 부대행사를 운영해 취업 준비에 필요한 실질적인 도움과 재미를 동시에 제공한다.

▲김천시, ‘관광 기념품 무인판매기 디자인과 굿즈ⓒ김천시

김천시는 취업박람회와 함께 관광 분야에서도 기존의 틀을 벗어난 새로운 시도를 선보인다.

오는 25일부터 사명대사공원 내 김천시립박물관 옆 아카이브 공간에 지역 최초로 ‘김천시 관광 기념품 무인 판매기’를 설치하고 본격적인 운영에 들어간다.

이번 사업은 김천김밥축제와 서울 팝업 행사 등을 통해 김천 관광 기념품을 상시 구매하고 싶다는 관광객들의 요구가 이어지면서 추진됐다. 축제나 행사장에서만 만날 수 있었던 지역 굿즈를 이제는 관광지에서 언제든 구매할 수 있도록 판매 방식을 바꾼 것이다.

특히 눈길을 끄는 것은 판매기 디자인이다.

기존의 평범한 박스형 자판기 대신 글로벌 아트토이 브랜드에서 활용하는 감성형 디자인을 적용했다. 전면 대형 쇼케이스에 다양한 상품을 전시해 기념품을 구매하는 공간을 넘어 자판기 자체가 사진을 찍고 싶은 관광 명소가 되도록 꾸몄다.

판매기에는 새롭게 개발한 관광 기념품 17종이 들어선다. MZ세대의 수집 욕구를 자극하는 랜덤 피규어를 비롯해 인형과 파우치, 키링, 스티커 등 김천의 매력을 담은 다양한 상품을 선보인다. 관광객들이 부담 없이 구매하고 소장하거나 선물할 수 있도록 상품 구성에도 공을 들였다.

무인 판매기 개장을 기념한 SNS 이벤트도 진행한다. 김천시 공식 SNS 게시글을 공유하고 응원 댓글을 남기거나 판매기 현장을 방문해 기념품 구매를 인증하면 추첨을 통해 모바일 기프티콘을 받을 수 있다.

배낙호 김천시장은 관광 기념품 무인 판매기 도입과 관련해 “김천만의 매력적인 기념품을 찾는 관광객들의 높은 수요와 성원에 힘입어 시 최초의 무인 판매기를 선보이게 됐다”며, “앞으로도 주요 관광 거점에서 방문객들이 김천의 추억을 색다르고 즐겁게 소장할 수 있도록 기념품 사업을 확대하겠다”고 말했다.

취업박람회가 지역 인재와 기업을 연결하는 만남의 장이라면, 관광 기념품 무인 판매기는 김천을 찾은 방문객과 지역의 추억을 이어주는 새로운 소통 창구다.

일자리는 사람을 지역에 머물게 하고, 관광은 사람을 지역으로 불러들인다. 김천시가 취업 기회 확대와 관광 콘텐츠 다변화를 동시에 추진하면서 지역경제에 새로운 활력을 불어넣을 수 있을지 주목된다.