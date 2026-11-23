▲대구 중구 대봉1동 지역사회보장협의체가 최근 관내 홀몸어르신 20명과 함께 경남 밀양으로 ‘함께 떠나는 인생소풍’을 즐기고 있다ⓒ대구 중구

대구 중구 곳곳에서 이웃의 외로움을 달래고 정을 나누는 따뜻한 지역공동체 활동이 이어지고 있다. 홀몸어르신들에게는 잊지 못할 가을 나들이를 선물하고, 직접 재배한 농산물은 경로당과 학교, 취약계층에 전달하며 이웃사랑을 실천했다.

대봉1동 지역사회보장협의체(위원장 김정일)는 최근 관내 홀몸어르신 20명과 함께 경남 밀양으로 ‘함께 떠나는 인생소풍’을 다녀왔다고 23일 밝혔다.

이번 나들이는 평소 거동이 불편하거나 경제적·정서적 어려움으로 외부 활동이 쉽지 않은 어르신들에게 일상에서 벗어나 가을의 정취를 즐길 기회 제공을 위해 마련됐으며, 특히 이날은 협의체 위원들이 어르신들과 일대일로 짝을 이뤄 이동부터 식사, 관광까지 전 일정을 함께하며 세심하게 살폈다.

이날 어르신들은 밀양 영남알프스 얼음골 케이블카와 표충사 등을 둘러보며 늦가을 단풍을 감상하고 기념사진을 찍는 등 모처럼 여유로운 시간을 보냈다.

한 어르신은 “혼자서는 엄두도 못 낼 먼 나들이를 좋은 사람들과 함께하니 어린 시절 소풍을 온 것처럼 설레고 행복하다”며, 고마움을 전했다.

김정일 위원장은 “야외로 나온 어르신들의 얼굴에 활짝 핀 웃음을 보며 큰 보람을 느꼈다”며 “홀몸어르신들이 소외되지 않고 이웃과 함께 살아갈 수 있도록 다양한 특화사업을 이어가겠다”고 말했다.

▲대구 중구 남산3동 새마을부녀회가 최근 행복텃밭에서 회원들이 직접 재배한 배추와 정성껏 준비한 과일을 관내 경로당 3곳과 경북공업고등학교에 전달하고 있다ⓒ대구중구

남산3동에서는 주민들이 직접 땀 흘려 가꾼 행복텃밭의 수확물이 이웃을 위한 나눔으로 이어졌다.

남산3동 새마을부녀회(회장 김건화)는 최근 행복텃밭에서 회원들이 직접 재배한 배추와 정성껏 준비한 과일을 관내 경로당 3곳과 경북공고에 전달했다. 아울러 노인일자리 참여 어르신 60세대에도 배추와 과일을 담은 꾸러미 60개를 전달하는 등 모두 70만원 상당의 나눔을 실천했다.

이번 나눔은 단순히 농산물을 전달하는 데 그치지 않고 지역사회가 함께 가꾼 텃밭의 결실을 이웃과 나눴다는 점에서 의미를 더했다. 특히 경북공고가 텃밭 부지를 무상으로 제공하면서 학교와 주민이 함께 일군 공동체 나눔의 사례로 이어졌다.

김영화 경북공고교장은 “학생들이 지역사회의 따뜻한 나눔을 느끼고 이웃사랑의 의미를 되새기는 뜻깊은 계기가 됐다”고 감사의 뜻을 밝혔다.

김건화 회장은 “행복텃밭에서 직접 재배한 배추와 회원들이 정성껏 준비한 과일을 이웃과 나눌 수 있어 보람을 느낀다”며, “앞으로도 지역사회와 함께하는 나눔 활동을 꾸준히 이어가겠다”고 말했다.

두 동의 활동은 방식은 달랐지만 이웃을 향한 마음은 같았다. 누군가에게는 함께 걷고 웃는 하루가 외로움을 덜어주는 선물이 됐고, 누군가에게는 직접 키운 배추 한 포기와 과일 꾸러미가 겨울을 앞둔 든든한 정이 됐다.

행정의 손길만으로 채우기 어려운 복지의 빈자리를 주민들이 직접 찾아 메우는 것. 대구 중구의 작은 나눔들이 지역공동체를 더욱 따뜻하게 만들고 있다.