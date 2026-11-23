▲대구 군위군청 전경ⓒ군위군

군위군이 농업 생산기반 확충과 친환경 에너지 보급이라는 두 분야에서 잇따라 정부 공모사업에 선정되며 지속 가능한 지역 발전의 발판을 마련했다.

아울러 축산농가의 사료비 부담을 줄이고 농업의 선순환 구조를 구축하는 한편, 주택과 건물에 재생에너지 설비를 확대해 주민들의 에너지 비용 절감에도 나선다. 이는 농업과 에너지 분야를 아우르는 군위군의 미래 성장 전략이 구체적인 성과로 이어지고 있다는 평가다.

군위군(군수 김진열)은 농림축산식품부가 주관하는 ‘2027년 조사료 전문단지 조성사업’ 공모에 군위읍 못골영농조합법인이 최종 선정돼 총사업비 7억4000만원을 확보했다고 23일 밝혔다.

이번 선정으로 군위군은 2년 연속 공모사업에 선정되는 성과를 거뒀으며, 지난해 확보한 5억원을 포함하면 조사료 전문단지 조성사업에 투입되는 사업비는 총 12억4000만원에 이른다.

이번 사업은 2027년부터 2031년까지 5년간 추진되며, 조사료 재배면적 확대와 생산성 향상, 고품질 조사료 생산은 물론 유통·이용체계 구축을 통해 지역 내 안정적인 조사료 생산기반을 마련하는 것이 핵심이다.

특히 경종농가에는 안정적인 생산과 판로 확보를 통한 새로운 소득원이 되고, 축산농가에는 국내산 조사료를 안정적으로 공급해 수입 조사료 의존도와 사료비 부담을 낮추는 효과가 기대된다.

무엇보다 이번 사업은 군위군이 추진하는 ‘군위형 경축순환농업’의 기반을 강화한다는 점에서 의미가 크다. 경종농업과 축산업을 연계해 농업 부산물과 가축분뇨 등 지역 농업자원의 순환체계를 구축하고, 농가 간 상생 구조를 만들어 가겠다는 구상이다.

군위군은 친환경 에너지 분야에서도 정부 공모사업 선정이라는 성과를 거뒀다.

기후에너지환경부가 주관하는 ‘2027년 재생에너지 융복합지원사업’에 최종 선정돼 국·시비 3억9000만원을 확보했다.

재생에너지 융복합지원사업은 주택과 건물에 태양광·태양열·지열 등 재생에너지 설비 설치를 지원해 주민들의 연료비 부담을 줄이고 온실가스 배출을 낮추는 사업이다.

군위군은 지난 4월 대구테크노파크 및 에너지 전문기업과 컨소시엄을 구성하고, 5월까지 지역 내 수요조사를 진행하는 등 공모 준비에 나섰다. 이후 7월 한국에너지공단의 공개평가와 심층평가에서 사업계획의 타당성과 에너지 비용 절감 효과 등을 인정받아 최종 선정됐다.

사업에는 국·시비와 군비, 민간 자부담을 포함해 총 9억6000만원이 투입되며, 군위군은 관내 주택과 건물 137곳에 태양광과 지열 설비를 중심으로 총 512㎾ 규모의 재생에너지 설비를 보급할 계획이다.

김진열 군위군수는 조사료 전문단지 조성사업 선정과 관련해 “2년 연속 공모 선정은 군위형 경축순환농업을 실현하기 위해 기울여 온 노력이 인정받은 결과”며, “조사료 생산기반 확대와 축산환경 개선, 가축분뇨 자원화를 유기적으로 연계해 농가 소득 증대와 지속 가능한 농업 발전을 이끌겠다”고 말했다.

군위군 관계자도 재생에너지 융복합지원사업 선정에 대해 “지역의 친환경 에너지 자립기반을 넓히고 탄소중립 실현에 기여할 수 있게 됐다”며, “에너지 자립률을 높이고 주민들의 에너지 비용 부담을 줄이기 위해 노력하겠다”고 밝혔다.

농업 분야에서는 생산과 유통의 선순환을, 에너지 분야에서는 생산과 소비의 자립 기반을 다지는 군위군. 이번 잇단 공모사업 선정이 농가 소득 증대와 주민 생활비 절감이라는 실질적인 변화로 이어질 수 있을지 주목된다.