▲대구 서구가 최근 평리초등학교에서 ‘하굣길 아동학대 예방 캠페인’을 실시하고 있다ⓒ대구서구

대구 서구가 아동학대 예방 주간을 맞아 아이들의 목소리에 귀를 기울이는 현장 캠페인을 펼쳤다.

아이들이 부모에게 가장 전하고 싶은 말은 ‘사랑해’와 ‘고마워’, 가장 듣고 싶은 말은 ‘넌 최고야’와 ‘넌 소중해’였으며, 짧은 말 한마디에 아이들이 바라는 따뜻한 관심과 사랑이 담겼다.

대구 서구는 최근 평리초등학교에서 ‘하굣길 아동학대 예방 캠페인’을 실시했다고 23일 밝혔다.

이번 캠페인은 지난 19일 아동학대 예방의 날을 기념해 아동학대에 대한 경각심을 높이고, 지역사회 전체가 아동 보호에 동참하는 분위기 조성을 위해, 서구청을 비롯해 대구서부교육지원청, 서부경찰서, 대구북부아동보호전문기관, 평리초가 함께 참여해 민·관·교육·경찰이 연계한 아동 보호 활동을 펼쳤다.

이날 가장 눈길을 끈 곳은 아이들의 속마음을 들어보는 홍보부스였다. 아이들에게 부모님에게 가장 하고 싶은 말을 묻자 ‘사랑해’, ‘고마워’라는 답변이 많이 나왔다. 반대로 부모님에게 가장 듣고 싶은 말로는 ‘넌 최고야’, ‘넌 소중해’가 꼽혔으며, 어린이날 가장 하고 싶은 일로는 ‘부모님과 놀이공원 가기’, ‘부모님에게 선물 받기’ 등을 꼽았다.

아이들의 답변은 거창한 것이 아니었다. 부모와 함께하는 시간, 자신을 인정하고 소중하게 여겨주는 따뜻한 말 한마디였다. 아동학대 예방이 단순히 폭력과 방임을 막는 데 그치는 것이 아니라 아이들의 마음을 살피고 존중하는 일에서 출발해야 한다는 점을 보여줬다.

권오상 서구청장은 “아동학대 예방 유관기관이 함께하는 이번 캠페인을 계기로 앞으로도 다양한 현장을 중심으로 예방 활동을 지속하겠다”며 “아이들이 안심하고 웃을 수 있는 아이 키우기 좋은 서구를 만들어 가겠다”고 말했다.