▲계명대학교가 지난 21일 대명캠퍼스 동산관 시청각실에서 ‘제6회 계명대학교 미술대학 전국 어린이 미술대회’ 시상식을 개최하고 기념촬영을 하고 있다ⓒ계명대

어린이들의 머릿속에 있던 상상의 미술관이 형형색색의 그림으로 펼쳐졌다. 정해진 답도, 따라 그려야 할 그림도 없었다. 아이들은 자신만의 시선으로 인물과 사물을 재구성하고 마음속에 그려온 미술관을 캔버스에 담아냈다.

대구 계명대학교가 마련한 전국 어린이 미술대회가 어린이들의 자유로운 상상력과 창작의 즐거움을 확인하는 예술 축제로 펼쳐졌다.

계명대학교(총장 신일희)는 지난 21일 대명캠퍼스 동산관 시청각실에서 ‘제6회 계명대학교 미술대학 전국 어린이 미술대회’ 시상식을 개최했다. 이날 행사에는 수상 어린이와 학부모 등 600여 명이 참석해 수상의 기쁨을 나눴다.

계명대가 주관하고 (재)협립매곡문화재단, ㈜에스알, 송강미술관이 후원한 이번 대회에는 전국에서 모두 2645명이 예선에 참가해 높은 관심을 보였다.

▲제6회 계명대학교 미술대학 전국 어린이 미술대회에서 대상을 받은 계성초등학교 3학년 김하윤 학생이 기념촬영을 하고 있다.ⓒ계명대

‘내가 꿈꾸는 상상 미술관’을 주제로 진행된 본선에는 예선을 통과한 400명이 참가했다. 어린이들은 대학 캠퍼스 강의실에서 2시간 30분 동안 자신만의 생각과 상상력을 그림으로 표현하며 창작의 시간을 가졌다.

이번 대회가 눈길을 끈 것은 어린이 스스로 작품의 주인공이 되도록 했다는 점이다.

본선에서는 부모나 학원 교사의 도움 없이 참가자가 직접 주제를 해석하고 작품을 완성하도록 했다. 이는 누군가의 그림을 따라 하거나 정해진 답을 찾는 방식에서 벗어나 무엇을 그리고 어떻게 표현할지 스스로 결정하게 함으로써 창의성과 자기주도적 표현 능력을 끌어내는 데 초점을 맞췄다.

심사는 미술대학 교수진이 주제 부합성, 창의적 표현력, 작품 완성도, 표현의 진정성 등을 기준으로 진행했으며, 그 결과 대상 1명, 금상 5명, 은상 12명, 동상 20명, 특별상 9명, 장려상 353명 등 본선 참가자 400명 전원이 수상의 영예를 안았다.

최고상인 총장상은 계성초 3학년 김하윤 학생에게 돌아갔다. 김 학생은 다양한 인물과 사물을 과감하게 재구성해 역동적인 화면과 풍부한 공간감을 표현한 작품으로 심사위원들의 높은 평가를 받았으며, 상금 70만원도 수여받았다.

김하윤 학생은 “평소 상상하던 미술관을 그림으로 표현할 수 있어서 즐거웠고, 대상을 받게 돼 정말 기쁘다”며, “앞으로도 다양한 그림을 그리면서 나만의 생각을 표현하고 싶다”고 소감을 밝혔다.

김윤희 계명대 미술대학장은 “이번 대회는 어린이들이 자유로운 상상력을 바탕으로 창의적으로 사고하고 자신의 생각을 예술로 표현하며 사회적 소통 능력을 키우는 데 의미가 있다”며, “앞으로도 어린이들이 예술을 즐기며 성장할 수 있도록 다양한 체험형 프로그램을 확대하겠다”고 말했다.

계명대는 이번 대회를 통해 발굴한 어린이들의 예술적 재능이 일회성 행사에 그치지 않도록 수상작 전시와 연계 교육 프로그램 등 후속 활동도 추진할 계획이다.

어린이들에게 이번 대회는 단순히 상을 받기 위한 경쟁이 아니라 자신만의 생각이 하나의 작품으로 완성되는 경험이었다. 정답을 찾기보다 자유롭게 상상하고 표현하는 기회를 제공했다는 점에서 지역 미술교육의 저변을 넓히는 계기가 될 것으로 기대된다.