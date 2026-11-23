경기 과천시가 2027년도 예산안으로 올해보다 759억 원(15.4%) 늘어난 5677억 원을 편성해 지난 20일 시의회에 제출했다.

23일 과천시에 따르면 내년도 예산안은 일반회계 4714억 원, 공기업특별회계 490억 원, 기타특별회계 473억 원으로 구성됐다.

▲과천시청 전경 ⓒ과천시

시는 시민 생활과 밀접한 복지 지원을 강화하고 문화·체육시설 확충, 교통·도시기반시설 개선, 미래산업 육성 등에 중점을 뒀다.

주요 사업으로는 지식정보타운 문화체육시설과 복합공공시설, 과천행복드림센터 건립, 시민회관 문화시설 개선 등이 포함됐다. 교통 분야에서는 GTX-C노선 과천 구간 신설과 과천정보타운역 조성, 국도 47호선 우회도로 방음터널 설치 등을 추진한다.

또한 푸드테크 연구지원센터와 지식정보타운 복합지원센터를 조성해 미래산업 육성과 기업 지원 기반을 강화할 계획이다.

일반회계 분야별 예산은 사회복지 1555억 원, 교통·물류 417억 원, 국토·지역개발 328억 원, 환경 249억 원, 문화·관광 246억 원 등이다.

신계용 시장은 “시민들이 체감할 수 있는 생활환경 개선과 필수 공공시설 확충에 중점을 뒀다”며 “도시의 지속 가능한 성장을 위한 사업도 충실히 반영했다”고 말했다.

한편 이번 예산안은 제304회 과천시의회 제2차 정례회 심의를 거쳐 다음 달 최종 확정될 예정이다.