경기 화성시자원봉사센터가 지역 내 취약계층의 따뜻한 겨울나기를 돕기 위해 사랑의 김장 나눔 행사를 열었다.

23일 화성특례시에 따르면 화성시자원봉사센터는 이날 센터 1층 대강당에서 '따뜻한 겨울, 사랑의 김장나눔' 행사를 개최했다. 행사에는 전기공사공제조합 조합원과 한국전기공사협회 경기도회 회원사 관계자 70여 명, 자원봉사자 30여 명 등 100여 명이 참여했다.

▲사랑의 김장 나눔 행사 기념촬영 ⓒ화성특례시

참여자들은 직접 김치를 담그고 포장하며 나눔의 의미를 더했다. 이날 마련된 김장김치 400박스(박스당 10kg)는 지역 내 취약계층에 전달될 예정이다.

이번 행사는 지역 기업인들이 자발적으로 나눔에 동참하고 자원봉사자들과 함께 이웃사랑을 실천했다는 점에서 의미를 더했다.

정명근 시장은 "어려운 이웃을 위해 나눔을 실천해 주신 모든 분께 감사드린다"며 "따뜻한 마음이 지역사회 곳곳으로 확산될 수 있도록 나눔과 봉사활동을 적극 지원하겠다"고 말했다.

한편 화성시는 앞으로도 지역 기업 및 자원봉사단체와 협력해 취약계층을 위한 나눔활동을 이어갈 계획이다.