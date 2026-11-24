▲구미시 환경자원화시설이 환경부가 실시한 '2026년 폐기물처리시설 설치·운영 실태평가'에서 매립용량 20만㎥ 이상 분야 전국 2위, 경북 1위에 오르며 우수시설로 선정돼 기념촬영을 하고 있다ⓒ구미시

폐기물을 안전하게 처리하는 환경도시에서 인공지능(AI) 기반 첨단 제조도시로.

경북 구미시가 환경시설의 안정적인 운영 성과를 바탕으로 미래산업 육성까지 두 축을 동시에 다지며 도시 경쟁력 강화에 나서고 있다.

폐기물 처리시설 운영에서는 전국 최고 수준의 평가를 받은 데 이어, 미래도시포럼을 통해 농산촌 정주 여건 개선부터 스마트 물류, 피지컬 AI 제조혁신까지 구미의 미래를 이끌 정책 구상도 구체화했다. 환경 관리와 산업 혁신을 별개의 과제가 아닌 지속 가능한 도시 발전을 위한 핵심 기반으로 삼겠다는 전략이다.

구미시 환경자원화시설은 환경부가 실시한 '2026년 폐기물처리시설 설치·운영 실태평가'에서 매립용량 20만㎥ 이상 분야 전국 2위, 경북 1위에 오르며 우수시설로 선정됐다고 24일 밝혔다.

전국 매립시설 183개소를 대상으로 진행된 이번 평가에서 구미시는 환경성·기술성·경제성·안전성·거버넌스 등 운영 전반에 걸쳐 우수한 성적을 거뒀으며, 특히 지난해 소각시설 분야 우수시설 선정에 이어 올해 매립시설 분야에서도 성과를 내면서 2년 연속 전국 우수시설이라는 기록을 세웠다.

주목할 부분은 특정 시설에 국한되지 않은 운영 경쟁력이다.

구미시 환경자원화시설은 매립시설뿐 아니라 소각시설과 생활자원회수센터에서도 2년 연속 A등급을 획득했다. 폐기물 처리부터 자원 회수까지 시설 전반의 관리 수준을 인정받은 셈으로, 이 같은 성과는 현장 중심의 꾸준한 관리에서 비롯됐다.

구미시는 매립시설에 불연물만 매립해 폐기물을 적정 처리하고, 우수배제시설을 설치해 빗물 유입을 최소화함으로써 침출수 발생량을 줄이는 데 힘써 왔으며, 지하수질 관리 강화와 운영비 절감은 물론, 정기적인 시설 안전점검과 위험요인 발굴·개선을 통해 환경오염 예방과 안전성 확보에도 주력했다.

환경시설의 내실을 다지는 한편 구미의 중장기 성장전략을 구체화하기 위한 정책 논의도 이어졌다.

▲구미시가 지난 23일 호텔금오산에서 '2026 구미 미래도시포럼' 공개포럼을 개최하고 기념촬영을 하고 있다ⓒ구미시

구미시는 지난 23일 호텔금오산에서 '2026 구미 미래도시포럼' 공개포럼을 열고 올해 추진한 연구과제 8건 가운데 6건의 결과를 발표했다.

구미시 주최, 경북연구원이 주관한 이번 포럼에는 국토연구원과 한국교통연구원, 전국 대학 및 전문기관의 분야별 전문가들이 참여해 구미의 도시·농촌 문제와 미래산업 육성 방안을 집중적으로 다뤘다.

지난 2023년 8월 출범해 올해 4년 차를 맞은 구미 미래도시포럼은 단순한 정책 아이디어 발굴을 넘어 지역 현안을 분석하고 실제 시정에 적용할 사업을 찾는 정책 연구 플랫폼으로, 이번 포럼에서 제시된 정책 방향은 크게 도시·농촌의 생활환경 개선과 제조업의 미래 경쟁력 확보다.

1부에서는 농산촌의 자원을 활용한 체류·정착 기반 조성, 노후주거지 환경정비, 첨단 물류기술을 활용한 스마트 물류거점 구축이 논의됐다.

김건우 경상국립대 교수는 빈집 등 농산촌 유휴자원을 체류 공간으로 활용하고 방문객이 지역에 머무르다 정착으로 이어질 수 있는 지원 방안을 제안했다. 임상연 국토연구원 연구위원은 주거 형태별 노후주거지 실태를 진단하고 주민 생활과 밀접한 환경 개선 방안을 제시했다.

민연주 한국교통연구원 선임연구위원은 지역 중소기업들이 물류 기능을 공동으로 이용해 비용을 절감하고 AI 기반 물류체계를 구축하는 구미형 스마트 물류거점 조성 전략을 발표했다.

2부에서는 구미의 제조업 경쟁력을 한 단계 끌어올릴 미래산업 전략이 핵심 의제로 다뤄졌으며, 특히 제조업의 AI 전환을 뒷받침할 에너지와 데이터 기반 구축, 실제 제조 현장에 피지컬 AI를 접목하는 방안에 관심이 집중됐다.

윤아윤 한국공학대 교수는 지역 산업 여건에 맞는 분산에너지 특구 조성과 에너지 신산업 육성 방안을 제시했다. 김성수 경북대 교수는 구미의 데이터·전력 자산을 활용해 AI 제조혁신 거점을 조성하고 이를 고부가가치 산업으로 연결하는 '구미형 피지컬 AI 데이터 플라이휠 구축전략'을 발표했다.

박재홍 경북테크노파크 책임연구원은 지역 제조 기반을 활용한 로봇 생산 거점 조성과 기업 현장의 자율제조 기술 실증·확산을 골자로 한 '구미 피지컬 AI 제조혁신 클러스터 구축'을 제안했다.

공개 발표된 6개 과제 외에도 전자·AI·로봇 기술을 농업에 접목하는 '테크 기반 농촌 복합생태계 구축 방안'과 제조업의 AI 전환에 따른 고용 변화를 분석하는 'AI 전환 대응 구미형 일자리 창출 방안'도 연구과제에 포함됐다.

구미시는 이번 연구 결과를 발표에 그치지 않고 실제 사업으로 연결하는 데 주력할 방침이다. 관계 부서의 검토를 거쳐 정부 공모사업 대응과 기존 사업 연계, 신규 사업 추진 가능성을 따져 실행력이 높은 과제부터 시정에 반영한다는 구상이다.

김장호 구미시장은 “농산촌의 정주 여건 개선부터 제조업의 AI 전환까지 이번 포럼에서 제안된 과제를 실제 사업으로 발전시키려면 연구진과 담당 공무원, 유관기관이 함께 실행 방안을 구체화해야 한다”며, “사업화 가능성이 높은 과제는 정부 공모사업에 적극 대응하고, 구미의 미래 성장에 필요한 국책사업 유치로 이어질 수 있도록 힘쓰겠다”고 말했다.

환경시설의 안전한 운영과 첨단산업 육성은 얼핏 다른 분야처럼 보이지만 지속 가능한 도시를 만든다는 점에서는 맞닿아 있다. 환경 관리의 기본을 지키면서 산업구조의 변화에 선제적으로 대응하는 구미시의 두 가지 행보가 향후 실제 정책과 투자, 일자리 창출로 이어질 수 있을지 주목된다.