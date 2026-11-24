▲대구과학대학교가 최근 ‘유아교육·보육기관 통합연계를 위한 원장 워크숍’에 참여한 지역 유치원 및 어린이집 원장과 교사들이 요리 체험 프로그램을 마친 후 기념촬영을 하고 있다ⓒ대구과학대

대구과학대학교가 대구지역 149개 유치원과 어린이집의 원장 및 교사 200여 명이 참석한 가운데 기관 간 소통을 위해 최근 힐링 워크숍을 개최했다고 24일 밝혔다.

대구과학대는 최근 이틀간 교내 실습실과 강의실에서 '유아교육·보육기관 통합연계를 위한 원장 워크숍'을 열고 '리더 ON, 동행 ON!'과 '마음 ON, 휴식 ON'을 주제로 교육·보육 현장의 책임자와 교직원들이 업무 부담에서 잠시 벗어나 자신을 돌아보고, 서로의 경험을 나누는 데 초점을 맞췄다.

특히 이번 워크숍은 일방적인 강의나 이론 교육 대신 대학이 보유한 실습시설과 교육 인프라를 활용한 체험형 프로그램으로 꾸며졌다.

참가자들은 한 접시에 담는 일품요리 만들기를 비롯해 골프 체험, 핸드드립 커피와 브런치 만들기, 헤어스타일링, 힐링교육연극, 나만의 스킨·로션 만들기, 지중해식 식탁 체험 등 다채로운 활동에 참여했다.

평소 아이들과 학부모를 응대하고 기관 운영까지 챙기느라 자신을 돌볼 여유가 부족했던 교직원들은 요리와 스포츠, 미용, 연극 등을 즐기며 잠시나마 일상의 무게를 내려놓았다.

단순한 휴식에만 그치지 않았다. 서로 다른 유치원과 어린이집에서 근무하는 참가자들은 체험활동을 함께하며 현장의 고민과 운영 경험을 공유하고 자연스럽게 교류의 폭을 넓혔다.

기관 간 벽을 낮추고 유아교육과 보육이 함께 발전할 수 있는 협력의 기반을 다지는 시간도 됐다.

워크숍에 참여한 하늘정원어린이집 김윤희 원장은 “잠시 기관 운영의 일상에서 벗어나 자신의 마음을 돌아보고 다른 기관 원장들과 경험을 나눌 수 있어 뜻깊었다”며, “교직원들의 쉼과 회복을 어떻게 지원하고 이를 교육·보육 현장에 연계할 수 있을지 고민해 보는 유익한 시간이었다”고 말했다.

박지은 총장은 “영유아의 건강한 성장과 발달을 위해서는 이들을 돌보는 교직원들의 행복과 정서적 안정이 중요하다”며, “대학의 교육역량과 인프라를 적극 활용하고 지역 교육·보육 현장의 목소리를 반영해 교직원들의 전문성과 교육·보육 역량을 높일 수 있는 다양한 지원 프로그램을 확대하겠다”고 밝혔다.

한편 대구과학대는 2024년 교육부 주관 '지역기반형 유아교육·보육 혁신지원사업'에 선정된 이후 3년째 대구 북구와 달성군의 지역 특성을 반영한 사업을 추진하고 있다.