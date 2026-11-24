전남광주특별시가 4대 권역 메가 인프라 조성을 위해 40억 원의 용역 예산을 편성했지만, 정작 법정계획인 권역별 균형발전계획 수립 예산은 반영하지 않아 사업 우선순위가 뒤바뀌었다는 비판이 제기됐다. 집행 시기조차 내년 하반기로 예정된 35억 원 규모의 용역비까지 한꺼번에 편성하면서 재정 운용의 적정성도 도마 위에 올랐다.

최선국 전남광주시의원(더불어민주당·목포1)은 23일 정책기획국 2027년도 본예산안 심사에서 "4대 권역 메가 인프라 조성 용역 예산 40억 원은 대규모 이월이 불가피할 뿐 아니라 법정계획인 권역별 균형발전계획보다 앞선 주객전도 행정이다"고 지적했다.

최 의원에 따르면 통합특별시는 지역별 산업 거점 마련과 문화기반 격차 해소를 위한 '4대 권역 메가 인프라 조성 용역'에 40억 원을 편성했다. 2027년 3~8월 1단계 기본구상에 5억 원을 투입하고, 이를 토대로 2단계 권역별 종합계획 용역을 10월부터 2028년 9월까지 35억 원을 들여 추진한다는 계획이다.

▲최선국 의원이 질문하고 있다. 2026. 11. 23 ⓒ전남광주특별시의회

문제는 35억 원 규모의 2단계 용역이 내년 10월에야 착수한다는 점이다. 최 의원은 "2단계 용역은 당해 연도 집행이 사실상 불가능하고, 1단계 용역도 8월까지 마무리될 수 있을지 불확실하다"며 "대규모 예산 이월이 예상되는데도 40억 원 전액을 본예산에 편성해야 하는 이유가 무엇이냐"고 따져 물었다.

이에 김기숙 정책기획국장은 "예산 이월이 발생할 수 있지만 단계별로 예산을 편성할 경우 사업 공백이 생길 수 있어 신속하고 연속성 있는 추진을 위한 것"이라고 해명했다.

최 의원은 "신속한 행정도 실행 가능한 범위에서 추진해야 한다"며 "정책 의지를 앞세워 재정 운용의 기본 원칙을 훼손해서는 안 된다"고 강조했다.

예산 편성의 적정성뿐 아니라 사업 추진의 법적·행정적 순서도 문제로 제기됐다. 통합특별시는 용역 추진 근거로 전남광주통합특별시 설치 특별법 제5조를 제시했지만, 해당 조항은 권역별 균형발전계획의 수립과 시행을 규정하고 있다. 정작 2027년도 예산안에는 이를 위한 계획 수립 용역비가 반영되지 않았다.

최 의원은 "특별법 취지에 따라 먼저 권역별 균형발전계획을 수립하고, 이를 토대로 메가 인프라 전략을 마련하는 것이 순서"라며 "법정계획 예산은 빠진 채 인프라 전략부터 추진하는 것은 앞뒤가 바뀐 행정"이라고 비판했다.

이병철 기획조정실장은 "균형발전 사무는 균형발전본부가 담당하고 있다며 해당 부서에서 관련 조치가 있을 것으로 생각한다"며 "이번 용역은 권역별 성장 거점 마련과 인프라 조성 전략을 수립하기 위한 것이다"고 설명했다.

최 의원은 "27개 시·군·구의 발전 격차를 객관적으로 진단하고 이를 해소할 기본계획 조차 없는 상황에서 거점과 인프라만 확충하면 권역 내부에 또 다른 불균형을 초래할 수 있다"며 "법적 근거와 사업의 우선순위가 불분명한 용역에 40억 원을 편성하는 것이 타당한지 전면적인 재검토가 필요하다"고 촉구했다.