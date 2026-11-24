경북도, 해제 문자에 ‘북한 항공기 추정’ 잘못 표기…훈련용 문구 사용 해명

러시아 군용기 여러 대가 24일 오전 동해 한국방공식별구역(KADIZ)에 진입해 울릉도 인근까지 접근하면서 경북 울릉군에 한때 경계경보가 발령됐다.

합동참모본부에 따르면 러시아 군용기들은 이날 오전 동해 KADIZ에 진입한 뒤 울릉도에 근접 비행했으며, 우리 군의 대응 과정에서 동해 방향으로 이탈했다.

다만 우리 영공을 침범하지는 않은 것으로 확인됐다.

군은 러시아 군용기를 KADIZ 진입 이전부터 탐지하고 있었으며, F-15K 등 공군 전투기를 출격시켜 우발상황에 대비한 전술조치를 실시했다.

이에 따라 울릉군에는 오전 7시 52분께 경계경보가 발령됐으며, 러시아 군용기가 이탈하면서 약 3분 뒤 해제됐다.

그러나 경보 해제 과정에서 경북도가 발송한 재난문자가 실제 상황과 다른 내용을 담으면서 주민들의 혼란을 키웠다.

경북도가 보낸 경보 해제 문자에는 러시아 군용기가 아닌 '북한 항공기 추정 비행체'라는 표현이 사용됐다.

경북도는 평소 훈련 때 사용하던 북한 항공기 관련 문구를 그대로 적용하면서 발생한 실수라고 설명했다.

러시아 군용기의 울릉도 인근 접근으로 주민들의 불안감이 높아진 상황에서 경보 해제 안내마저 실제 상황과 다르게 전달되면서 재난문자 발송 체계와 행정 대응의 정확성에 대한 지적도 제기되고 있다.

앞서 행정안전부 역시 러시아 항공기가 영공을 침범했다는 내용의 위급재난문자를 울릉군 주민들에게 발송하고 건물 내부나 지하시설로 대피할 것을 안내했다.

그러나 이후 합참은 러시아 군용기의 영공 침범은 없었다고 공식 확인했다.

울릉군의 한 주민은 “출근 준비로 바쁜 시간에 재난문자가 와 상황을 예의주시했다”며 “약 3분 뒤 경보 해제 문자를 받아 실제 대피까지 하지는 않았지만 잠시 놀랐다”고 말했다.

한편 KADIZ는 외국 군용기의 접근을 조기에 식별하고 대응하기 위해 설정한 방공식별구역으로, 국가 주권이 미치는 영공과는 구분된다.