지역주민이 먼 거리를 이동하지 않고도 일상에서 예술작품을 접할 수 있는 생활밀착형 문화공간이 영광 곳곳에 마련되고 있다.

24일 영광군에 따르면 군이 운영하는 '거점별 작은미술관'은 주민 생활권과 주요 관광지에 전시공간을 조성해 문화향유 기회를 넓히고 지역 예술인의 창작활동을 지원하는 사업이다.

작은미술관은 백수해안도로와 염산면사무소 인근, 법성포구 일원 등 4개 거점에 설치된 컨테이너형 전시공간이다. 24시간 작품 감상이 가능하고 관람료도 없어 주민과 관광객 누구나 부담 없이 이용할 수 있다.

2025년 14회의 시범 전시를 시작한 작은미술관은 2026년 4개 거점에서 모두 16회의 전시를 운영했다. 회화와 사진, 조각, 공예, 서예 등 다양한 장르를 선보이며 지역 작가와 주민의 참여 기회도 확대했다.

▲영광군이 운영중인 작은미술관ⓒ영광군

올해 4월 시작된 첫 전시에서는 지역 작가의 노을 사진과 생활자수, 군 소장 미술작품 등을 통해 영광의 자연과 지역적 특색을 소개했다.

6~8월에는 국가무형유산 법성포단오제를 주제로 한 특별기획전을 열었다. 용왕제와 선유놀이, 난장트기 관련 전통 의복과 사진자료 등을 전시해 지역의 역사와 전통문화를 조명했다.

9월에는 사진·회화·조각·자개 작품을 아우르는 장르별 전시를 진행했으며, 11월부터 연말까지는 지역 작가 개인전과 영광노인복지관 서예·민화교실 참여자들의 작품을 선보이고 있다.

작은미술관은 지역 작가에게 작품 발표 기회를 제공하는 동시에 주민을 문화예술의 소비자에서 창작 참여자로 확장하는 역할도 하고 있다.

군은 연간 4회 전시를 공개 공모 방식으로 운영하고, 1~2회차는 지역 작가 중심, 3~4회차는 전체 작가를 대상으로 작품을 선정하는 방식으로 전시를 구성해 왔다. 지역 예술인의 활동 기반을 넓히면서 외부 작가의 작품도 소개해 전시의 폭을 넓히겠다는 취지다.

영광군은 2027년에도 4개 거점의 작은미술관 운영을 이어가고 지역 작가의 전시 기회와 주민 참여를 확대할 계획이다. 백수해안도로와 법성포구 등 관광지와 연계해 문화관광 콘텐츠로 활용한다는 구상도 제시했다.

다만 작은미술관이 지속 가능한 생활문화 공간으로 자리 잡으려면 전시 횟수 확대뿐 아니라 실제 이용 현황과 운영 성과를 점검해야 한다. 거점별 관람객 수와 주민 참여율, 작품 공모 경쟁률, 운영·관리 비용 등을 공개하고 지역 상권 및 관광 동선과 연계하는 방안도 필요하다.

전시공간을 조성하는 데서 나아가 주민들이 반복적으로 찾고 지역 예술인들이 꾸준히 활동할 수 있는 기반을 마련하는 것이 작은미술관의 다음 과제다.

군 관계자는 "앞으로도 작은미술관을 중심으로 지역 예술인과 군민이 함께 참여하고 소통하는 문화환경을 조성해 일상에서 누구나 예술을 누리는 문화거점 공간으로 만들어 나갈 예정이다"고 말했다.