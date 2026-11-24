▲달성군 대표 유적지 육신사를 알리기 위해 제작한 영상 콘텐츠 ‘육신사에 사는 남자’장면ⓒ대구달성군

대구 달성군이 지역의 역사문화 자원을 알리는 톡톡 튀는 홍보 콘텐츠와 과학적 근거에 기반한 보건행정 역량을 동시에 인정받았다.

대중문화의 유행을 활용한 영상으로 전국적인 관심을 끌어낸 데 이어, 지역 건강지표를 분석하고 맞춤형 보건사업을 발굴하는 전문성까지 높이 평가받으며 분야를 넘나드는 행정 성과를 거뒀다.

24일 달성군에 따르면 서울 국회의사당 의원회관 대회의실에서 열린 ‘제3회 대한민국 지자체 홍보대상’에서 역사문화 부문 대상을 받았다. 수상작은 달성군 대표 유적지인 육신사를 알리기 위해 제작한 영상 콘텐츠 ‘육신사에 사는 남자’다.

(사)한국미디어영상진흥원 주최·주관, 행정안전부와 문화체육관광부, 방송미디어통신위원회가 후원하는 대한민국 지자체 홍보대상은 전국 지방자치단체가 제작한 홍보 영상을 평가해 우수 콘텐츠를 선정하는 시상식이다.

이번 수상작은 최근 대중의 관심을 모은 영화 ‘왕과 사는 남자’를 패러디해 육신사의 역사적 의미를 흥미롭게 풀어낸 것이 특징으로, 왕위를 잃고 유배를 떠난 어린 단종의 이야기를 다룬 영화와 육신사를 잇는 공통분모인 ‘단종’에 착안해 역사와 대중문화를 접목했다.

영상에는 달성군 ‘2026 공직자 SNS 서포터즈’ 공무원들이 직접 출연했으며, 이들은 영화 속 단종(노산군 이홍위)과 엄흥도, 막동어멈, 이천댁 등으로 변신해 개성 있는 연기를 선보이며 재미를 더했다. 공무원들이 직접 배우로 나선 색다른 시도가 역사 유적 홍보에 친근함을 더한 셈이다.

특히 영상 속에는 육신사의 홍살문을 비롯해 보물 달성 태고정, 배롱나무가 만개한 여름철 하목정과 달성 삼가헌 고택의 하엽정 등 지역의 전통 건축물도 담겼다.

육신사는 조선 세조 때 단종 복위를 도모하다 목숨을 잃은 사육신의 위패를 모신 사당이다. 사육신 박팽년의 후손들이 대대로 모여 사는 순천 박씨 집성촌인 묘골마을에 자리하고 있어 역사적 가치와 전통문화의 의미를 함께 간직하고 있다.

온라인 반응도 뜨거웠다. 영상은 유튜브 조회수 14만 회, 댓글 850여 개를 기록하며 누리꾼들의 호응을 얻었다. 역사 유적이라는 다소 무거울 수 있는 소재를 대중문화와 유쾌한 연출로 풀어내 전국적인 관심을 끌어낸 점이 수상으로 이어졌다.

▲ 대구 달성군이 강릉 세인트존스호텔에서 열린 ‘2026년 만성질환 전문인력양성 교육 통합 최종평가대회’에서 지역 보건사업 우수사례 발굴 역량 강화 교육과정 유공기관으로 선정돼 질병관리청장상을 수상하고 기념촬영을 하고 있다ⓒ대구달성군

달성군은 이와 함께 보건 분야에서도 전문성을 인정받았다. 최근 강릉 세인트존스호텔에서 열린 ‘2026년 만성질환 전문인력양성 교육 통합 최종평가대회’에서 지역 보건사업 우수사례 발굴 역량 강화 교육과정 유공기관으로 선정돼 질병관리청장상을 수상했다.

이번 표창은 만성질환 전문인력 양성 교육과정에서 높은 참여율과 우수한 평가 성적을 거둔 지방자치단체에 수여됐으며, 해당 교육은 지역사회건강조사 자료 등을 활용해 지역의 건강지표를 도출하고, 지표 변화의 원인을 과학적으로 분석해 보건사업 담당자의 기획·분석 역량을 높이는 데 목적이 있다.

달성군보건소는 교육에 참여해 지역사회 건강지표를 면밀히 검토하고 지역별 건강 특성과 보건사업 성과를 체계적으로 진단했다. 특히 지역 여건과 건강 현황을 반영해 사업 성과를 심층적으로 분석하고, 이를 토대로 지역 맞춤형 우수사례를 발굴하려는 노력이 높은 평가를 받았다.

이번 두 차례 수상은 달성군이 문화관광 홍보에서는 대중의 눈높이에 맞춘 창의적인 소통을, 보건행정에서는 객관적인 자료와 과학적 분석을 중시하고 있음을 보여준다.

최재훈 달성군수는 “대중적인 유행에 발맞춰 재미와 정보를 모두 담은 군정 홍보 영상을 제작하고 있다”며, “이번 수상을 계기로 달성군의 문화·관광·정책을 전국에 널리 알리는 온라인 홍보 활동에 더욱 박차를 가하겠다”고 말했다.

이어 “지역의 건강 문제를 세밀하게 진단하고 군민의 건강 수준 향상을 위해 꾸준히 노력해 온 결실”이며, “앞으로도 객관적인 건강지표와 과학적 근거에 기반한 보건사업을 추진해 군민이 체감할 수 있는 맞춤형 건강증진 서비스를 제공하겠다”고 밝혔다.

‘육신사에 사는 남자’를 비롯한 달성군의 홍보 영상은 달성군청 유튜브 채널 ‘달성사이다’와 인스타그램 등 공식 사회관계망서비스(SNS)에서 확인할 수 있다.