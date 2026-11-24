경기 의왕시가 신규 공직자들의 안정적인 조직 적응과 실무 역량 강화를 위해 추진한 '의왕 온-보딩 프로그램'을 마무리하고 참여자들과 성과를 공유했다.

의왕시는 지난 23일 의왕스마트시티 퀀텀 컨퍼런스홀에서 프로그램 참여자인 신규 공직자 21명을 대상으로 마무리 공유회를 개최했다고 24일 밝혔다.

▲안치권 의왕시 부시장이 '의왕 온-보딩 프로그램'에서 공직자들과 의견을 나누고 있다. ⓒ의왕시

이번 공유회는 4단계로 구성된 온-보딩 프로그램의 마지막 과정인 '시야 확장' 단계로 마련됐다. 참석자들은 조별로 업무 경험과 성과를 공유하고 서로 피드백을 주고받으며 프로그램 참여 경험을 나눴다.

참여자들은 다른 부서의 업무를 이해하고 다양한 업무 노하우를 접할 수 있었다는 긍정적인 반응을 보였다. 특히 안치권 의왕시 부시장이 신규 공직자들과 자유롭게 소통하며 공직 생활에 필요한 경험과 조언을 나누는 시간도 마련돼 선후배 공직자 간 소통과 공감대를 넓혔다.

올해 2월부터 추진된 의왕 온-보딩 프로그램은 지난해 10월 이후 임용된 신규 공직자들이 조직에 안정적으로 적응하고 공직자로서 필요한 역량을 키울 수 있도록 기획됐다.

주요 과정으로는 선배 공직자와의 지속적인 교류를 비롯해 전문 심리상담사를 통한 맞춤형 심리·정서 상담이 운영됐다. 또한 신규 공직자가 소속 팀 선배와 함께 업무 노하우를 정리하는 '웰컴 팀 가이드' 제작과 동기 간 고민 및 경험을 공유하는 '온-보딩 저널' 작성 활동도 진행됐다.

시는 앞으로도 신규 공직자들이 조직에 안정적으로 정착하고 시민 중심의 행정을 펼칠 수 있도록 지원을 이어갈 계획이다.

안치권 부시장은 "신규 공직자들이 안정적으로 조직에 적응하고 실무 역량을 강화해 나가는 모습이 자랑스럽다"며 "이번 프로그램에서 쌓은 경험을 바탕으로 신규 공직자들이 시민 중심의 행정을 실현하는 데 그 역량을 마음껏 발휘할 수 있도록 관련 지원을 아끼지 않겠다"고 말했다.