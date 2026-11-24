경기 오산시가 인구 35만 명 규모의 미래형 자족도시 조성을 위해 분당선 연장, GTX-C 오산 연장, 수원발 KTX 오산역 정차 등 3대 광역철도사업 추진에 행정력을 집중하고 있다.
24일 오산시에 따르면 조용호 시장은 세교2·3지구 개발과 인구 증가에 따른 교통 수요에 선제적으로 대응하기 위해 광역철도망 확충을 핵심 전략사업으로 추진하고 있다.
분당선 연장사업은 용인 기흥역에서 동탄2신도시를 거쳐 오산대역까지 약 16.9㎞를 연결하는 사업이다. 시는 지난 3월 예비타당성조사 대상사업 선정에서 제외된 이후 국토교통부에 사전타당성 재조사와 사업성 보완을 요청하는 등 재추진에 나서고 있다.
GTX-C 오산 연장은 기존 양주 덕정~수원 노선을 오산과 평택 등 경기 남부까지 확대하는 사업이다. 시는 제5차 국가철도망 구축계획(2026~2035년)에 사업을 반영해 국비 지원 근거를 마련하고 재정 부담을 줄인다는 방침이다.
수원발 KTX 오산역 정차도 추진한다. 2027년 개통 예정인 수원발 KTX가 오산역에 정차할 수 있도록 국토교통부와 국가철도공단의 타당성 검증에 필요한 자료를 제출하는 등 관련 절차에 협조하고 있다.
앞서 조 시장은 지난 8월 국토교통부 관계자와 만나 분당선 연장사업 재추진과 세교2·3지구 연결, GTX-C 오산 연장의 국가철도망 구축계획 반영, 수원발 KTX 오산역 정차 등을 건의했다.
조 시장은 "철도망 확충은 시민 이동 편의뿐 아니라 산업과 일자리, 주거를 연결하는 도시 성장의 핵심 기반"이라며 "중앙정부 및 관계 기관과 협력을 강화해 35만 미래형 자족도시의 교통 기반을 마련하겠다"고 밝혔다.구글에서 프레시안을 더 자주 만나기
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