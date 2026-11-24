경기 오산시가 인구 35만 명 규모의 미래형 자족도시 조성을 위해 분당선 연장, GTX-C 오산 연장, 수원발 KTX 오산역 정차 등 3대 광역철도사업 추진에 행정력을 집중하고 있다.

24일 오산시에 따르면 조용호 시장은 세교2·3지구 개발과 인구 증가에 따른 교통 수요에 선제적으로 대응하기 위해 광역철도망 확충을 핵심 전략사업으로 추진하고 있다.

▲오산시청 전경 ⓒ오산시

분당선 연장사업은 용인 기흥역에서 동탄2신도시를 거쳐 오산대역까지 약 16.9㎞를 연결하는 사업이다. 시는 지난 3월 예비타당성조사 대상사업 선정에서 제외된 이후 국토교통부에 사전타당성 재조사와 사업성 보완을 요청하는 등 재추진에 나서고 있다.

GTX-C 오산 연장은 기존 양주 덕정~수원 노선을 오산과 평택 등 경기 남부까지 확대하는 사업이다. 시는 제5차 국가철도망 구축계획(2026~2035년)에 사업을 반영해 국비 지원 근거를 마련하고 재정 부담을 줄인다는 방침이다.

수원발 KTX 오산역 정차도 추진한다. 2027년 개통 예정인 수원발 KTX가 오산역에 정차할 수 있도록 국토교통부와 국가철도공단의 타당성 검증에 필요한 자료를 제출하는 등 관련 절차에 협조하고 있다.

앞서 조 시장은 지난 8월 국토교통부 관계자와 만나 분당선 연장사업 재추진과 세교2·3지구 연결, GTX-C 오산 연장의 국가철도망 구축계획 반영, 수원발 KTX 오산역 정차 등을 건의했다.

조 시장은 "철도망 확충은 시민 이동 편의뿐 아니라 산업과 일자리, 주거를 연결하는 도시 성장의 핵심 기반"이라며 "중앙정부 및 관계 기관과 협력을 강화해 35만 미래형 자족도시의 교통 기반을 마련하겠다"고 밝혔다.