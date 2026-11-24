▲대구 북구청이 제12회 ‘2026 올해의 SNS’ 시상식에서 당근 부문 최우수상을 수상하고 있다ⓒ대구 북구

대구 북구가 주민과의 디지털 소통부터 국제 스포츠 무대까지 다양한 분야에서 성과를 거두며 지역의 위상을 높이고 있다.

주민 생활에 밀착한 SNS 운영으로 공공기관 소통 역량을 인정받는가 하면, 북구청 소속 볼링 선수들은 아시아 정상급 선수들과 겨룬 국제대회에서 메달을 획득하며 스포츠 경쟁력을 과시했다.

행정은 주민 곁으로 한 걸음 더 다가가고, 지역 선수들은 세계를 향해 한 걸음 더 나아간 셈이다.

먼저 북구청은 제12회 ‘2026 올해의 SNS’ 시상식에서 당근 부문 최우수상을 수상했다고 24일 밝혔다.

㈔한국소셜콘텐츠진흥협회 주최, 과학기술정보통신부와 ㈔한국인플루언서산업협회가 후원하는 ‘올해의 SNS’는 공공기관과 민간기업의 SNS 운영 성과, 콘텐츠 경쟁력 등을 종합적으로 평가해 우수 기관을 선정하는 행사다.

북구청의 이번 수상은 주민들의 일상과 밀접한 정보를 신속하게 전달하고, 참여형 콘텐츠를 통해 양방향 소통을 강화한 점이 좋은 평가를 받은 결과다.

지난해 3월 10일 개설한 북구청 당근 채널은 채용정보를 비롯한 생활밀착형 정보와 지역 소식을 주민 눈높이에 맞춰 전달하며 새로운 소통 창구로 자리 잡아, 개설 이후 비교적 짧은 기간에도 구독자와 콘텐츠 조회수가 꾸준히 증가하며 주민들의 관심을 끌었다.

특히 북구 대표 캐릭터 ‘부키’를 활용해 행정정보를 쉽고 재미있게 전달하고, 주민 참여형 이벤트를 통해 댓글과 반응을 유도하는 등 일방적인 행정 홍보에서 벗어나 주민이 직접 참여하는 소통 방식을 시도했다.

지역 행사와 명소, 생활정보 등을 짧은 영상 콘텐츠로 제작해 당근 스토리로 공유하는 등 다양한 콘텐츠 형식을 활용한 점도 주목받았다.

주민과의 소통에서 성과를 거둔 북구는 스포츠 분야에서도 국제무대의 주목을 받았다.

▲대구 북구청 볼링팀 소속 강명진·류호준 선수가 카타르 도하에서 열린 ‘제28회 아시아볼링선수권대회’에 남자 국가대표로 출전해 은메달 1개와 동메달 1개를 획득하고 기념촬영을 하고 있다ⓒ대구북구

북구청 볼링팀 소속 강명진·류호준 선수가 지난 11일부터 22일까지 카타르 도하에서 열린 ‘제28회 아시아볼링선수권대회’에 남자 국가대표로 출전해 은메달 1개와 동메달 1개를 획득했다.

이번 대회에는 아시아 18개국에서 남자 선수 108명이 참가해 개인전과 2인조, 3인조, 5인조, 개인종합, 마스터즈 등 6개 종목에서 기량을 겨뤘으며, 대한민국 대표팀 6명 가운데 북구청 소속 선수 2명이 선발돼 활약을 펼쳤다.

특히 강명진 선수는 개인전·2인조·3인조·5인조 등 총 24게임의 성적을 합산하는 개인종합에서 5천474점, 평균 228.08점을 기록하며 은메달을 목에 걸었다.

강명진·류호준 선수는 한재현 선수(광주시청)와 호흡을 맞춘 3인조전에서도 총점 4천83점을 기록하며 동메달을 합작했다.

이번 대회에서 대한민국 남자 대표팀이 획득한 금메달 1개와 은메달 1개, 동메달 1개 가운데 은메달과 동메달을 북구청 소속 선수들이 책임지면서 지역 실업팀의 경쟁력을 국제무대에서 입증했다.

이근수 북구청장은 “이번 SNS 수상은 북구 주민과 더 가까이 소통하기 위해 꾸준히 노력해 온 결실”이며, “주민 생활에 꼭 필요한 정보와 공감할 수 있는 콘텐츠를 발굴해 함께 만들어가는 지역 소통 채널로 발전시키겠다”고 말했다.

이어 볼링팀 선수들에게도 “국제무대에서 우수한 성적을 거두며 대한민국과 대구 북구의 명예를 빛낸 선수들에게 진심으로 축하와 격려를 보낸다”며, “앞으로도 북구청 볼링팀이 명문 팀의 위상을 이어갈 수 있도록 지원을 아끼지 않겠다”고 밝혔다.

주민에게는 더 가까운 행정으로, 선수들에게는 더 넓은 무대로 다가가는 대구 북구. 일상 속 소통과 국제 스포츠 성과가 지역의 새로운 경쟁력으로 이어지고 있다.