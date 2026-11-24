▲대구 수성구가 최근 수성국제비엔날레 파빌리온에서 ‘2026년 행복수성 구민참여단 여성친화 아카데미 및 역량강화 워크숍’을 개최하고 있다ⓒ대구수성구

대구 수성구가 주민 참여를 통한 여성친화도시 조성과 보육현장의 교육 역량 강화에 나섰다. 도시환경을 주민의 시선으로 살피고, 어린이집 원장들이 교육의 본질을 함께 고민하는 등 지역사회 곳곳에서 생활밀착형 변화를 모색하고 있다.

수성구는 최근 수성국제비엔날레 파빌리온에서 ‘2026년 행복수성 구민참여단 여성친화 아카데미 및 역량강화 워크숍’을 개최했다고 24일 밝혔다.

이번 행사는 행복수성 구민참여단 40여 명이 여성친화도시 정책을 이해하고, 정책 수립과 추진 과정에 주민 리더로 참여할 수 있도록 마련됐으며, 참여단은 비엔날레 파빌리온에 전시된 건축·조경 작품을 둘러보고 수성못 화장실 ‘옴팔리온’ 등 공공건축물에 적용된 공간 디자인을 살펴봤다. 이어 ‘도시와 젠더’ 이미원 대표의 현장 강의를 통해 여성친화적 관점에서 도시공간을 바라보는 방법을 익혔다.

특히 일상에서 무심코 지나쳤던 도시환경을 여성의 시선으로 다시 살펴보고, 주민들이 실제로 체감할 수 있는 정책 제안 방향을 논의와 함께, 한 해 동안 구민참여단 활동에 기여한 유공자에게는 표창도 수여했다.

오후에는 경북 칠곡군 가산수피아를 견학하며 현장 경험을 넓히고, 이를 여성친화도시 조성을 위한 정책 아이디어로 연결하는 시간을 가졌다.

▲ ‘원장 페다고지 연구회’에 참여한 수성구 어린이집 원장들이 수성구육아종합지원센터 에서 출범 기념 촬영을 하고 있다.ⓒ대구수성구

같은 날 수성구 육아종합지원센터에서는 관내 어린이집 원장 9명이 참여하는 ‘원장 페다고지 연구회’가 첫발을 뗐다.

인공지능(AI)이 교육 현장에 빠르게 들어오는 시대에 교육자가 잠시 멈춰 자신의 판단과 교육철학을 돌아보고, 영유아교육이 나아갈 방향을 함께 고민하자는 취지로서, 연구회는 ‘영유아교육과정에 깊은 페다고지 함께 생성하기’를 주제로 앨리슨 클라크의 저서 『느린 지식과 서두르지 않는 아동기』를 함께 읽으며 모두 5차례 공동 탐구를 진행한다.

특히 망설임과 머뭇거림, 함께 존재하기, 멈추어 서서 함께 사유하기, 귀 기울이기 페다고지, 깊은 시간 만나기 등을 주제로 현장의 경험과 교육적 고민을 나눌 예정이다.

첫 모임에서는 허정민 대구보건대 교수와 장은정 국공립거의푸르지오 어린이집 원장이 ‘망설임, 머뭇거림에 대하여’를 주제로 ‘느린 페다고지’의 의미를 짚었다.

원장들은 어린이들과 생활하면서 판단을 망설였던 순간을 떠올리고 동료들의 고민에 공감하며, 그동안 자신의 선택을 이끌어 온 교육철학을 되돌아봤다. 빠른 판단과 성과를 중시하기보다 아이들의 속도에 귀 기울이고 교육적 의미를 함께 찾아가는 과정에 주목한 것이다.

두 행사는 분야는 다르지만 주민과 현장 종사자가 직접 참여해 지역의 변화를 만들어 간다는 공통점이 있다. 도시공간을 바라보는 시각을 넓히고 보육현장의 교육철학을 공유하는 과정이 주민의 삶의 질과 지역 교육환경을 함께 높이는 밑거름이 될 것으로 기대된다.

김대권 수성구청장은 “여성친화적 관점에서 우리 주변의 자연과 도시공간을 새롭게 바라보고, 구민참여단의 역할과 수성구 정책 방향을 함께 고민한 시간이었다”며, “지역의 다양한 목소리를 정책에 반영해 구민 모두가 행복한 여성친화도시를 만들어 가겠다”고 말했다.

이어 “원장 페다고지 연구회에서 함께 탐구한 교육적 가치가 각 어린이집의 실천으로 이어지고 지역 보육현장에 널리 공유될 수 있도록 지원하겠다”고 밝혔다.