▲대구 군위군과 대구도시개발공사가 지난 23일 군위군청에서 ‘군위형 희망주택 조성사업 설계착수 보고회’를 열고 기념촬영을 하고 있다ⓒ대구군위군

대구 군위군이 청년과 신혼부부가 머무를 수 있는 주거 기반 마련에 속도를 내는 한편, 지역사회에서는 홀로 지내는 어르신들의 외로움을 덜어주는 이웃 돌봄이 이어지고 있다.

청년 인구 유입을 위한 주거정책과 취약계층을 위한 생활밀착형 복지가 지역의 지속 가능한 공동체를 만드는 두 축으로 추진되고 있다.

군위군과 대구도시개발공사는 지난 23일 군위군청에서 ‘군위형 희망주택 조성사업 설계착수 보고회’를 열고 본격적인 사업 추진을 위한 밑그림을 공유했다.

이번 보고회는 지난 10월 설계공모에서 최종 당선작이 선정된 데 이어 설계 방향을 구체화하고, 사업 관련 부서의 의견을 모으기 위해 마련됐다.

이날 대구도시개발공사는 당선작을 토대로 건축 설계의 기본 방향과 시설 배치, 예정 공정 등을 설명했다. 군위군 각 부서는 보고 내용을 검토하고 사업의 완성도를 높이기 위한 의견을 제시했다.

군위형 희망주택은 지역 청년과 신혼부부의 주거 안정성을 높이고, 청년층의 지역 정착을 유도하기 위한 사업으로, 오는 2028년까지 사업비 77억 원을 투입해 연면적 1100㎡, 지상 5층 규모로 조성하며, 청년 거주 공간 18세대를 공급할 계획이다.

군위군은 단순한 주택 공급을 넘어 청년들이 지역에 안정적으로 뿌리내릴 수 있는 기반을 마련한다는 구상이다. 청년 인구 유출과 지역 활력 저하에 대응해 군위를 청년들이 살고 싶고 머무르고 싶은 도시로 바꾸겠다는 취지다.

김진열 군위군수는 “군위형 희망주택 조성을 통해 청년 인구 유입과 정착을 유도하고, 군위군이 청년이 거주하고 싶은 ‘젊은 도시’로 거듭날 수 있도록 최선을 다하겠다”고 말했다.

이재용 대구도시개발공사 사장도 “오늘 모아진 좋은 의견을 바탕으로 군위의 청년들을 위한 희망주택이 성공적으로 조성될 수 있도록 역량을 집중하겠다”고 밝혔다.

청년의 미래를 위한 주거 기반 조성과 함께 지역 어르신들의 일상을 보듬는 이웃 돌봄도 이어졌다.

▲대구 군위읍지역사회보장협의체가 지난 23일 올해 지역 특화사업인 ‘생신 축하합니다’를 마무리하며 관내 독거노인의 생일을 축하하고 있다ⓒ대구 군위군

군위읍지역사회보장협의체는 지난 23일 올해 지역 특화사업인 ‘생신 축하합니다’를 마무리하며 관내 독거노인 6명의 생일을 챙겼다.

이번 사업은 가족과 이웃의 관심이 필요한 어르신들에게 생신 축하를 통해 정서적 위로와 따뜻한 마음을 전하기 위해 추진됐다. 특히 홀로 생일을 보내는 어르신들의 가정을 직접 찾아가 이웃과 함께하는 기쁨을 나눴다는 점에서 의미를 더했다.

지역 후원업체들도 케이크와 떡, 과일, 꽃바구니 등을 후원하며 힘을 보탰다. 협의체 위원들은 어르신 가정을 방문해 선물을 전달하고 생신 축하 노래를 부르며 담소를 나누는 등 가족처럼 따뜻한 시간을 보냈다.

박영선 민간위원장은 “어르신들께 작은 기쁨과 행복을 전할 수 있어 보람을 느낀다”며 “앞으로도 이웃들에게 따뜻한 마음을 전하는 나눔 활동을 꾸준히 이어가겠다”고 말했다.

이창원 군위읍장은 “올 한 해 어르신들의 생신을 함께 축하하며 이웃의 정을 나눌 수 있어 뜻깊었다”며 “지역사회와 함께 소외된 이웃을 세심하게 살피고 따뜻한 나눔이 이어질 수 있도록 노력하겠다”고 밝혔다.

청년에게는 군위에 머물 이유를, 어르신에게는 지역사회와 함께 살아가는 기쁨을 전하는 두 사업은 세대별 필요에 응답하며 군위의 공동체 기반을 다지는 움직임으로 주목된다.