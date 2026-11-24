▲김천시, 산내들오토캠핑장,추풍령테마파크, 사명대사 공원, 연화지 벛꽃길ⓒ김천시

경북 김천시가 관광과 세정행정 분야에서 잇따라 전국 단위 성과를 거두며 시민과 관광객 모두를 위한 포용적 행정에 속도를 내고 있다.

장애인과 고령자 등 관광 취약계층의 이동·이용 장벽을 낮추는 데 이어, 외국인 주민도 언어 걱정 없이 지방세 정보를 접하고 납세할 수 있도록 개선한 정책이 전국적인 평가를 받았다.

24일 김천시에 따르면, 문화체육관광부 주관 ‘2027년 열린관광지 조성사업’ 공모에서 신청한 4개 관광지가 모두 선정됐다. 이는 전국 지방자치단체 가운데 최다 규모다.

이번 선정으로 시는 국비 10억 원을 포함해 총사업비 20억 원을 투입, 주요 관광지의 무장애 시설과 관광 콘텐츠를 확충할 계획이다.

선정된 곳은 기존 관광지의 시설과 콘텐츠를 고도화하는 열린관광지 플러스 사업 대상인 사명대사공원과 산내들오토캠핑장, 신규 열린관광지 조성사업 대상인 교동 연화지와 추풍령테마파크 등 모두 4곳이다.

시는 기존 열린관광지에는 관광객의 이용 편의를 높이는 시설과 체험 콘텐츠를 보강하고, 신규 대상지에는 각 관광지의 특성을 반영한 무장애 관광환경을 조성할 방침이다.

이번 성과는 관광 약자를 위한 열린 관광도시 조성을 공약사업으로 추진해 온 김천시의 정책적 노력이 결실을 맺은 것으로 풀이된다.

시는 앞서 2025년 열린관광지 조성사업에 선정된 사명대사공원과 산내들오토캠핑장에 10억 원을 투입해 보행환경과 편의시설을 개선했다. 무장애 카라반과 족욕시설, 유니버설 한복 등 체험시설을 확충하고 관광 취약계층 대상 팸투어를 운영하는 등 무장애 관광의 저변을 넓혀 왔다.

앞으로는 역사·문화, 도심 경관, 가족형 체험, 자연·휴양 등 서로 다른 매력을 지닌 4개 관광지를 연계해 관광 취약계층의 선택 폭을 넓힐 계획이며, 2027년에는 국비 공모사업과 연계한 자체 무장애 관광환경 조성사업도 추진한다.

아울러 주요 관광지의 보행 동선과 화장실, 경사로 등 이용에 불편을 주는 시설을 정비하고, 공모사업 대상지 외 관광시설까지 개선 범위를 확대한다는 구상이다.

관광 분야에서 이동과 이용의 장벽을 낮추는 정책이 성과를 거둔 가운데, 세정행정에서도 언어 장벽을 해소한 맞춤형 서비스가 전국적인 주목을 받았다.

▲김천시가 최근 정부세종청사에서 열린 행정안전부 주관 ‘2026년 지방세 납세자 권익증진 우수사례 통합 발표대회’에서 행정안전부장관상을 수상하고 기념촬영을 하고 있다ⓒ김천시

김천시는 최근 정부세종청사에서 열린 행정안전부 주관 ‘2026년 지방세 납세자 권익증진 우수사례 통합 발표대회’에서 최우수상인 행정안전부장관상을 받았다.

전국 지자체가 제출한 56건의 사례 가운데 1차 서면심사를 통과한 13개 지자체가 본선에서 경쟁한 가운데, 김천시는 ‘다(多)가치 세(稅)상! 언어장벽은 낮추고, 납세편익은 높이고’를 주제로 외국인 납세자를 위한 맞춤형 세정서비스를 소개해 높은 평가를 받았다.

이는 외국인 주민이 늘어나는 현실에 맞춰 세금 제도와 언어 차이로 발생하는 불편을 행정의 눈높이가 아닌 납세자의 입장에서 찾아내고 개선한 점이 주효했다.

시는 9개 언어로 제작한 지방세 안내책자를 배부하고 외국인 지방세 전담창구를 운영했으며, 특히 결혼이주여성과 외국인 근로자를 대상으로 맞춤형 지방세 교육을 실시하는 한편, 주민세 고지서에 다국어 안내 QR코드를 넣고 찾아가는 외국인 근로자 지방세 홍보단도 운영했다.

이 같은 노력은 실제 납세 편의와 징수 성과로 이어졌다. 외국인 주민세 납기 내 수납률은 전년보다 6.9%포인트, 자동차세 납기 내 수납률은 6.0%포인트 상승했다.

아울러 별도의 시스템 개발이나 대규모 예산 투입 없이 기존 행정자원과 유관기관 협업을 활용해 실효성 있는 지원체계를 구축했다는 점에서 다른 지자체로 확산할 수 있는 우수사례로 평가됐다.

김천시는 지난달 경북도 납세자 권익보호 우수사례 발표대회에서도 최우수상을 받은 데 이어 전국대회까지 석권하며 납세자 중심 세정행정의 경쟁력을 입증했다.

두 사업은 관광과 행정이라는 서로 다른 분야에서 추진됐지만, 누구도 소외되지 않도록 이용자의 불편을 먼저 살핀다는 공통된 방향을 갖고 있다. 관광객에게는 차별 없는 여행 기회를, 외국인 주민에게는 공정하고 편리한 납세 환경을 제공하는 김천시의 정책이 시민과 방문객 모두가 체감하는 변화로 이어질지 주목된다.

배낙호 김천시장은 “이번 열린관광지 공모에서 신청한 4개소가 모두 선정된 것은 지속적으로 추진해 온 무장애 관광정책의 결실”이라며, “신규 관광지까지 무장애 환경을 확대해 누구에게나 열린 관광도시 김천의 위상을 높이겠다”고 말했다.

이어 지방세 분야 수상과 관련해서는 “납세자의 작은 불편까지 세심하게 살피고 개선해 온 노력의 값진 결실”이며, “언어와 국적에 관계없이 모든 납세자가 공정하고 편리한 세정서비스를 누릴 수 있도록 시민 중심의 행정을 펼치겠다”고 밝혔다.