▲ ‘2026년 계명대학교 송년음악회’ 개최 안내 포스터ⓒ계명대

한 해의 끝자락, 베토벤의 웅장한 선율이 대구 시민들에게 특별한 연말 선물을 선사한다. 바이올린과 첼로, 피아노가 빚어내는 섬세한 협연부터 오케스트라와 합창단이 함께 울리는 ‘환희의 송가’까지, 음악으로 한 해를 돌아보고 새해의 희망을 노래하는 무대가 펼쳐진다.

계명대학교 음악공연예술대학은 오는 26일 오후 7시 30분 계명아트센터에서 ‘2026년 계명대학교 송년음악회’를 개최한다.

이번 공연에는 음악공연예술대학 교수진과 계명교향악단, 계명합창단이 총출동하며, 베토벤과 폴 뒤카의 대표 작품을 중심으로 클래식의 깊이와 웅장함을 한자리에서 만날 수 있도록 무대를 꾸몄다.

첫 무대는 베토벤의 ‘삼중협주곡 다장조 Op.56’이 연다. 바이올린 김남훈 교수와 첼로 야로슬로브 돔잘 교수, 피아노 알렉 쉬친 교수가 협연자로 나서 각기 다른 악기의 개성을 살리면서도 오케스트라와 조화를 이루는 특별한 앙상블을 선보인다.

이어 폴 뒤카의 ‘마법사의 제자’가 무대에 오른다. 마법사의 명령을 어긴 제자가 벌이는 소동을 음악으로 그려낸 작품으로, 오케스트라의 다채로운 음색과 생동감 넘치는 선율이 공연에 색다른 재미를 더할 예정이다.

공연의 하이라이트는 베토벤 교향곡 제9번 ‘합창’ 중 4악장으로, 소프라노 이화영 교수, 메조소프라노 백민아 교수, 바리톤 김승철 교수가 솔리스트로 참여하고, 서진 교수가 오케스트라를 지휘한다. 우성규 교수의 지휘 아래 계명합창단까지 가세해 ‘환희의 송가’를 웅장하게 완성한다.

특히 ‘환희의 송가’는 국경과 세대를 넘어 인류의 화합과 희망을 노래하는 작품이다. 오케스트라와 합창단, 성악가들의 목소리가 하나로 어우러지는 마지막 무대는 공연장을 찾은 관객들에게 깊은 울림을 선사할 것으로 기대된다. 이는 한 해의 아쉬움은 음악에 담아 보내고, 새해를 향한 희망은 함께 노래하는 시간이 될 전망이다.

하석배 음악공연예술대학장 겸 예술총감독은 “이번 송년음악회는 한 해를 마무리하는 시점에서 음악이 전하는 위로와 희망을 지역민과 함께 나누기 위해 마련했다”며, “교수진과 오케스트라, 합창단이 함께하는 무대를 통해 베토벤 음악의 깊은 울림과 감동을 전하고, 관객들에게 뜻깊은 연말의 추억을 선사하겠다”고 말했다.

1961년 종교음악과로 출발한 계명대 음악공연예술대학은 계명오페라단과 계명교향악단, 계명합창단, 계명무용단 등 전문예술단체를 운영하며 지역 문화예술 발전에 힘써 왔다.

올해 3월에는 푸치니 서거 100주년과 오페라 ‘투란도트’ 초연 100주년을 기념하는 국제 공동 프로젝트에 국내 유일 참여 대학으로 이름을 올리고 계명아트센터에서 기념 공연을 개최했다.

이번 공연은 전석 무료다. 티켓은 공연 당일 오후 6시부터 계명아트센터 매표소에서 선착순으로 배부하며, 클래식의 웅장한 감동으로 연말을 채우고 싶다면 놓치기 아쉬운 무대이기에, 공연 문의는 계명대 음악공연예술대학 행정팀으로 전화하면 된다.