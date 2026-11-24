▲고령군 '2026 고령다산 은행나무숲 가을 나들이' 행사 장면ⓒ고령군

황금빛 은행잎이 가을의 정취를 선사한 고령다산 은행나무숲에 관광객들의 발길이 이어진 가운데, 고령군이 관광객 유치를 통한 지역경제 활성화와 지역 축산업의 경쟁력 강화라는 두 가지 과제를 함께 챙기며 지역 활력 높이기에 나섰다.

경북 고령군은 지난 최근 고령다산 은행나무숲 일원에서 개최한 '2026 고령다산 은행나무숲 가을 나들이' 행사를 성황리에 마무리했다고 24일 밝혔다.

고령군 주최, 고령문화관광재단이 주관한 이번 행사는 단순히 아름다운 가을 풍경을 감상하는 데 그치지 않고, 숲에서 머물고 즐기며 고령의 매력을 경험할 수 있도록 다채로운 프로그램으로 꾸며졌다.

'For Rest, For You'를 주제로 마련된 행사에는 숲속 도서관과 만들기 체험, 숲속 운동회, 공연 등이 운영돼 가족과 연인, 친구 단위 방문객들에게 특별한 가을 추억 선사와 함께, 포토존과 무료 인생사진 촬영, SNS 방문 인증 이벤트도 호응을 얻으며 방문객들의 참여와 온라인 홍보를 이끌었다.

특히 눈길을 끈 것은 관광객의 발길을 지역 소비로 연결하려는 시도다. 지역 주민들이 직접 참여한 먹거리 부스와 로컬마켓에서는 고령의 먹거리와 특산물을 선보였고, 관광객들의 소비가 지역 소상공인과 주민들의 소득으로 이어지도록 했다.

실제 방문객 만족도 조사에서도 이러한 성과가 확인됐다.

행사 전반의 만족도는 5점 만점에 4.30점, 재방문 의향과 가족·지인 추천 의향은 각각 4.46점으로, 응답자의 86%는 고령군 내에서 1만 원 이상을 지출했거나 지출할 예정이라고 답했으며, 지출 관련 문항 응답자의 97.5%는 행사장과 지역 음식점, 특산물 구매 등에 소비할 의향을 보였다.

관광객을 불러들이는 데서 한 걸음 더 나아가 지역 상권에 실질적인 도움이 되는 체류형 관광의 가능성을 보여준 셈이다.

고령군은 관광 활성화뿐 아니라 지역의 또 다른 경제 기반인 축산업 현장과의 소통에도 나섰다.

▲고령군이 지난 23일 오후 군청 2층 우륵실에서 정광호 부군수를 비롯해 축종별 지부장과 고령성주축협장 등 지역 축산 관계자들이 참석한 가운데 축산단체협의회 간담회를 개최하고 기념촬영을 하고 있다ⓒ고령군

군은 지난 23일 오후 군청 2층 우륵실에서 정광호 부군수를 비롯해 축종별 지부장과 고령성주축협장 등 지역 축산 관계자들이 참석한 가운데 축산단체협의회 간담회를 개최했다.

이번 간담회는 축산농가들이 현장에서 겪는 어려움을 직접 듣고 행정과 생산자 단체가 함께 해결책을 모색하기 위해 마련됐다. 축종별로 사육 여건과 현안이 다른 만큼 농가의 현실적인 목소리를 듣고 실효성 있는 지원책을 마련하는 데 초점을 맞췄다.

특히 축산환경 개선과 악취 저감, 가축 질병 예방을 위한 차단방역 등 지속 가능한 축산업을 위한 과제도 중요하게 다뤄졌다.

윤우식 고령군 축산단체협의회장은 "축종마다 겪는 현장의 어려움은 다르지만, 행정과 생산자 단체가 머리를 맞대면 어떤 난관도 헤쳐 나갈 수 있을 것"이며 "악취 저감과 철저한 차단방역을 통해 군민에게 신뢰받는 축산환경을 만드는 데 협의회도 적극 동참하겠다"고 밝혔다.

정광호 부군수는 "가축 질병 예방과 축산업 발전을 위해 현장에서 애쓰는 축산농가에 감사드린다"며 "간담회에서 나온 현장의 목소리를 군정에 적극 반영해 농가 경쟁력을 높일 수 있는 지원 방안을 마련하겠다"고 말했다.

고령군은 이번 은행나무숲 가을 나들이를 통해 자연 관광자원의 경제적 가능성을 확인하는 한편, 축산농가와의 현장 소통을 통해 지역 산업의 기반도 다지고 있다. 관광객에게는 다시 찾고 싶은 고령을, 지역 주민과 농가에는 실질적인 소득과 활력을 안겨주는 지역경제 선순환 구조를 만들어갈 수 있을지 주목된다