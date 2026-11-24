손태식 의원, 정종식 의원 상대 징계 처분 요구서 제출…모욕·위협성 발언 주장

목격자 “폭언 오간 것 맞아”…정 의원은 사과 필요성 부인

지방자치법상 의원 품위 유지 의무 주목…포항시의회 공정한 사실 규명 과제

경북 포항시의회 여야 의원 간 불거진 ‘폭언 논란’이 공식 징계 요구와 법적 대응 검토로 이어지면서 지방의원의 윤리 의식과 의회 차원의 자정 능력이 도마에 올랐다.

동료 의원을 상대로 한 모욕적·위협적 언행이 사실로 확인될 경우, 사적인 친분이나 선후배 관계를 이유로 정당화하기 어렵다는 점에서 공직자로서의 품위와 책임을 둘러싼 비판도 커지고 있다.

23일 포항시의회 더불어민주당 손태식 의원은 국민의힘 정종식 의원을 상대로 의회에 징계 처분 요구서를 제출했다.

손 의원에 따르면 사건은 지난 19일 포항시의회 주차장에서 발생했다.

점심 식사를 위해 차량에 탑승하는 과정에서 손 의원이 앞좌석에 앉자 정 의원이 뒷좌석으로 이동할 것을 요구했고, 이 과정에서 언쟁이 벌어졌다는 것이다.

손 의원은 당시 정 의원이 “‘어린놈의 xx들이 예의가 없다’, ‘친구들에게 이야기해서 죽여버리겠다’” 등의 폭언과 위협성 발언을 했다고 주장했다.

손 의원은 해당 발언으로 심각한 정신적 고통을 겪고 있으며, 사건 이후 불안감과 어지럼증 등이 나타나 정신과 치료를 받고 있다고 밝혔다.

또 당시 현장에 있던 김정엽 의원 등을 목격자로 명시하고, 정확한 사실관계 확인과 의회 차원의 징계 조치를 요구했다.

당시 현장에 함께 있었던 김정엽 의원은 프레시안과의 통화에서 “두 의원 사이에 폭언이 오간 것은 맞다”며 “손태식 의원은 별다른 반박 없이 눈을 감고 가만히 있었다”고 말했다.

이어 “당시 시의회 정책지원관도 함께 있었기 때문에 손 의원이 모멸감을 많이 느꼈을 것으로 알고 있다”고 덧붙였다.

손 의원은 의회 차원의 징계 요구와 별도로 모욕 및 협박 혐의 등에 대한 법적 대응도 검토하고 있는 것으로 전해졌다.

반면 정종식 의원은 이번 논란과 관련해 사과할 의사가 없다는 입장을 밝힌 것으로 알려졌다.

정 의원은 언론과의 통화에서 “의원이기 이전에 초등학교 선후배 사이이며, 포항 지역사회 선배로서 못 할 말을 했다고 생각하지 않는다”며 “사과의 필요성을 느끼지 못한다”고 말한 것으로 알려졌다.

그러나 의원 간 사적인 친분이나 선후배 관계가 공직자로서 지켜야 할 언행의 기준보다 앞설 수는 없다.

특히 시민의 대표인 지방의원이 동료 의원에게 모욕적이거나 위협적인 발언을 했다면 단순한 개인 간 감정싸움으로 치부할 사안이 아니다.

현행 지방자치법 제44조 제2항은 지방의회의원이 청렴의 의무와 함께 의원으로서의 품위를 유지해야 한다고 규정하고 있다.

또한 같은 법 제98조는 지방의회 의원이 법령이나 자치법규를 위반한 경우 윤리특별위원회의 심사를 거쳐 의결로 징계할 수 있도록 하고 있다.

징계 요구가 접수된 만큼 포항시의회는 관련 법령과 회의규칙에 따라 사건의 경위와 발언 내용 등을 객관적으로 확인하고 후속 절차를 진행해야 한다.

윤리특별위원회는 징계 심사에 앞서 윤리심사자문위원회의 의견을 듣고 이를 존중해야 한다.

징계 수위에 따라 공개회의에서의 경고와 사과, 30일 이내 출석정지, 제명 등의 처분이 가능하며, 제명은 재적의원 3분의 2 이상의 찬성이 필요하다.

이번 사안의 핵심은 여야 간 정치적 유불리가 아니라 동료 의원에게 부적절한 언행이 있었는지, 해당 행위가 지방의원에게 요구되는 윤리 기준에 부합하는지 여부다.

포항시의회가 정당과 개인적 친분을 떠나 목격자 진술 등 객관적인 자료를 토대로 공정하고 투명하게 심사해야 하는 이유다.

사실관계가 확인됐음에도 정치적 이해관계에 따라 책임을 회피하거나 형식적인 조치에 그친다면 의회 전체에 대한 시민의 신뢰 하락으로 이어질 수밖에 없다.

손태식 의원은 “의회 구성원으로서 지켜야 할 상호 존중과 품위, 민주적 의정활동의 기본 원칙을 훼손한 이번 사안은 결코 가볍게 넘길 수 없다”며 “개인의 명예를 넘어 의회의 품위와 원칙을 바로 세우기 위해 정종식 의원에 대한 의회 차원의 엄중한 징계를 공식 요구했다”고 밝혔다.

시민을 대표하는 지방의원에게는 그 지위에 걸맞은 언행과 책임이 뒤따라야 한다.

이번 논란은 포항시의회가 스스로 정한 윤리 기준을 얼마나 엄정하게 적용하고 지켜낼 수 있는지를 가늠하는 시험대가 되고 있다.