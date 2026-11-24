전남광주특별시 신안군이 23일 국회의원회관 대회의실에서 열린 '제3회 대한민국 지자체 홍보대상' 시상식에서 관광 부문 대상을 수상했다.

한국미디어영상진흥원이 주관하는 이번 시상식은 전국 기초지방자치단체가 제작한 정책·비전 홍보 영상 콘텐츠를 종합 평가해 분야별 우수 지자체를 선정한다.

▲제3회 대한민국지자체홍보대상에서 관광부문 대상을 받고 기념 촬영을 하고 있다. 2026. 11. 23 ⓒ신안군

대상을 받은 출품작은 '바다를 헤엄치고, 섬의 정상에 서다 홍도'다. 오픈워터 수영과 대한민국 100대 명산에 포함된 깃대봉 등반을 역동적으로 담아 기존 유람선 중심의 홍도 관광을 '보는 섬'에서 '직접 체험하고 즐기는 섬'으로 확장한 점이 높은 평가를 받았다.

특히 이번 수상은 신안군이 추진하는 체험형·체류형 관광 전환 전략을 영상으로 구체화하고, 홍도의 해양레저와 산악관광을 결합한 새로운 관광 모델의 가능성을 알렸다는 점에서 의미가 있다. 군은 지난 9월 홍도 마을 이장단과 간담회를 갖는 등 지역 여건을 반영한 관광 활성화 방안을 모색해 왔다.

군은 이번 수상을 계기로 해양레저 등 섬별 특색을 살린 체험 콘텐츠를 지속적으로 발굴하고, 관광객이 섬에 머물며 다양한 활동을 즐길 수 있는 체류형 관광지로 육성할 계획이다.

김태성 군수는 "이번 수상은 홍도가 지닌 새로운 관광 잠재력을 대외적으로 인정받은 값진 결과"라며 "앞으로도 각 섬의 고유한 특색을 살린 체험형 관광 콘텐츠를 꾸준히 개발해 체류형 관광 활성화에 총력을 다하겠다"고 밝혔다.