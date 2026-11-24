국향대전 특설무대로 활용 가능성 확인…노무 분쟁 마무리·고정식 시설 전환은 과제

코로나19 시기 비대면 문화공간으로 주목받았던 전남 함평자동차극장이 누적 적자와 주변 정비사업 여파로 운영을 중단한 지 석 달째를 맞았다.

함평군이 기존 부지를 다목적 문화·행사 공간으로 전환하는 방안을 추진하고 있지만, 최근 국향대전 특설무대로 활용된 성과만으로 상설 문화시설 전환까지 담보하기는 어렵다는 지적이 나온다.

막대한 운영 손실에 대한 책임 정리와 구체적인 사업계획, 재원 확보가 후속 과제로 남아 있다.

▲함평자동차극장ⓒ함평군

24일 함평군과 군의회 등에 따르면 2021년 1월 민선 7기 문화복지 정책의 하나로 문을 연 함평자동차극장은 지난 8월 31일 마지막 상영을 끝으로 9월 1일부터 잠정 휴관에 들어갔다.

개관 초기에는 코로나19에 따른 비대면 문화 수요를 바탕으로 주목받았지만, 이후 온라인동영상서비스(OTT) 확산과 관람객 감소로 경영 여건이 악화됐다.

실제 2021년 개관 이후 2026년 7월까지 누적 관람 차량은 3만3274대, 관람 수입은 6억4544만 원인 반면 운영 지출은 14억3866만 원에 달했다.

수입과 지출만 단순 비교해도 약 7억9322만 원의 누적 손실이 발생한 셈이다.

운영 여건 악화에 주변 정비사업까지 겹쳤다. 기존 황금박쥐관과 나비관 등 2개 상영관 가운데 나비관 부지가 풍수해 정비사업 구역에 편입되면서 기존 방식의 정상적인 운영이 사실상 어려워졌다.

휴관 이후 함평군은 정비사업 구역에서 제외된 황금박쥐관 일대 잔여 부지를 다목적 문화공간과 축제·행사 지원시설로 활용하는 방안을 모색하고 있다.

가장 주목할 만한 변화는 지역 대표 축제와의 연계다.

군은 2026 대한민국 국향대전 기간인 11월 초 구 자동차극장 부지에 대규모 특설무대를 조성하고 KBS 전국노래자랑 함평군편 본선 녹화 등 야외 문화행사를 진행했다.

넓은 부지와 주차 공간, 함평엑스포공원과의 인접성은 대규모 행사장으로 활용할 수 있는 장점으로 꼽힌다. 기존 자동차극장 시설의 운영 한계를 넘어 축제와 공연, 군민 문화행사를 수용하는 공간으로 재활용할 가능성을 보여준 것이다.

그러나 축제 기간 한시적인 행사장으로 활용하는 것과 연중 운영되는 문화시설로 전환하는 것은 별개의 문제다. 행사 수요와 운영 주체, 시설 유지관리 비용 등을 종합적으로 검토해야 한다.

운영 중단에 따른 행정·재정적 정리도 진행되고 있다.

함평군의회는 지난 9월 1일부터 9월 22일 까지 열린 제314회 정례회 제3회 추가경정예산안 심사 과정에서 자동차극장 휴관으로 불필요해진 영화 배급사 부금 4504만 원을 감액 의결했다.

기존 근무 인력과 관련한 노무 문제, 진행 중인 소송 등에 대응하기 위한 예산도 반영된 것으로 알려졌다. 시설 운영은 중단됐지만 고용 관계와 법적 분쟁 등 후속 절차는 여전히 남아 있는 셈이다.

자동차극장 운영 종료가 단순한 시설 폐쇄에 그치지 않으려면 인력 문제와 계약 관계, 잔여 시설물 관리 등을 투명하게 정리해야 한다는 지적도 나온다.

중장기적인 공간 재편 방안으로는 함평엑스포공원 내 고정식 야외무대 설치가 거론되고 있다.

민선 9기 출범 과정에서 정책 과제를 발굴한 함평대전환 발전위원회도 현장 점검을 통해 자동차극장 운영 종료와 고정식 야외무대 설치 방안을 제시한 바 있다.

축제 때마다 임시 무대를 설치하는 데 드는 비용과 시간을 줄이고, 상시 공연과 문화행사가 가능한 기반시설을 구축하겠다는 취지다.

다만 고정식 무대 설치가 실제 사업으로 이어지려면 부지 활용계획과 공원조성계획 변경 필요성, 사업비 산정, 재정 확보 방안 등에 대한 검토가 선행돼야 한다. 시설을 조성한 이후에도 연중 활용도를 높일 운영 프로그램과 관리 주체가 마련돼야 한다.

군 관계자는 "자동차극장 운영 중단 이후 해당 부지의 활용 방안을 다각도로 검토하고 있다"며 "국향대전 기간 특설무대 운영을 통해 대규모 행사 공간으로 활용할 가능성을 확인한 만큼, 향후 군민 문화행사와 축제에 효율적으로 활용할 수 있는 방안을 마련하겠다"고 말했다.

이어 "고정식 야외무대 설치는 부지 여건과 관련 계획, 예산 등을 종합적으로 검토해야 하는 사안"이라며 "기존 시설의 활용도를 높이고 유지관리 부담을 최소화할 수 있도록 단계적으로 검토해 나갈 계획"이라고 밝혔다.