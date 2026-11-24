▲전영태 대구 수성구 의원ⓒ수성구 의회

공직사회의 청렴성을 높여 행정에 대한 신뢰를 다지고, 초고령사회에 걸맞은 생활환경을 조성하는 일. 대구 수성구의회가 구민들의 일상과 직결된 두 가지 과제를 제도적으로 뒷받침하기 위한 조례 마련에 나섰다.

청렴한 행정은 구민의 신뢰를 얻기 위한 출발점이고, 고령친화도시는 어르신들이 지역사회에서 존엄하고 안전하게 살아가기 위한 기반이라는 점에서 이번 조례안들은 수성구의 행정과 복지 수준을 한 단계 끌어올리는 계기가 될 것으로 기대된다.

대구 수성구의회는 지난 23일 제279회 제2차 정례회에서 전영태 의원이 발의한 '대구시 수성구 청렴도 향상 및 부패방지 지원에 관한 조례안'이 제2차 행정기획위원회 심사를 통과했으며, 이지영 의원이 발의한 '대구시 수성구 고령친화도시 조성에 관한 조례안'도 같은 날 제1차 문화복지위원회에서 원안 가결됐다.

먼저 전영태 의원이 발의하고 동료 의원 7명이 찬성한 청렴도 향상 조례안은 그동안 개별 지침 중심으로 운영되던 반부패·청렴 정책을 보다 체계적으로 추진할 수 있도록 법적 기반을 마련하는 데 초점을 맞췄다.

조례안에는 구청장의 책무와 공무원, 공무직, 청원경찰, 출자·출연기관 임직원 등 공직자의 청렴 의무를 명시하고, 매년 청렴도 향상 및 부패방지를 위한 기본계획을 수립·시행하도록 하는 내용이 담겼다.

청렴 교육과 홍보, 평가·조사, 부패방지시스템 구축 등 구체적인 추진사업도 규정했으며, 특히 공직자들의 자발적인 참여를 유도하기 위한 청렴마일리지 제도를 운영하고, 우수 부서와 공직자뿐 아니라 민간인에게도 포상할 수 있도록 해 청렴 문화를 조직 안팎으로 확산시키겠다는 취지다.

전 의원은 "청렴은 공직사회가 지켜야 할 가장 기본적이고 최우선적인 가치"라며 "이번 조례 제정을 통해 구정 전반의 청렴 역량을 한 단계 끌어올리고, 공정하고 투명한 행정과 구민 권익 보호로 이어져 수성구 행정의 신뢰성을 한층 더 높이는 계기가 될 것"이라고 밝혔다.

▲대구 수성구 이지영 의원ⓒ수성구 의회

이지영 의원이 발의한 고령친화도시 조성 조례안은 수성구가 이미 초고령사회에 진입했다는 현실에서 출발했다.

수성구는 지난해 8월 노인 인구 비율이 20%를 넘어서며 초고령사회에 들어섰다. 2026년 9월 말 기준 65세 이상 인구는 8만6천186명으로 전체 인구의 21.1%에 달해, 어르신을 위한 복지서비스 확대를 넘어 건강과 일자리, 사회참여, 돌봄, 안전 등을 아우르는 종합적인 정책이 필요해진 상황이다.

이번 조례안에는 고령친화도시 조성을 위한 구청장의 책무와 연도별 시행계획 수립·시행을 비롯해 건강증진, 취업 및 사회활동 지원, 생활환경 개선, 권익 보호, 노인돌봄과 안전 관련 사업의 추진 근거가 담겼다.

관련 기관·단체와 협력체계를 구축하고 고령친화도시 조성위원회를 설치해 정책과 사업을 심의·자문할 수 있도록 한 것도 특징이다. 이는 기존에 개별적으로 추진되던 노인복지사업을 유기적으로 연결하고, 수성구의 인구와 생활환경에 맞는 정책을 지속적으로 추진할 수 있는 기반을 마련한 것이다.

이지영 의원은 "고령친화도시는 단순히 어르신을 위한 복지정책을 확대하는 데 그치는 것이 아니라, 나이가 들어도 지역사회에서 존중받으며 건강하고 안전하게 살아갈 수 있는 환경을 만드는 것"이며, "이번 조례 제정을 계기로 어르신의 사회참여와 돌봄, 안전, 생활환경 등 다양한 분야에서 실질적인 변화가 이루어지고 모든 세대가 함께 살기 좋은 수성구가 되기를 기대한다"고 말했다.

두 조례안은 각각 소관 상임위원회를 통과했으며, 청렴도 향상 및 부패방지 조례안은 본회의 의결을 거쳐 공포한 날부터 시행될 예정이다. 고령친화도시 조성 조례안 역시 본회의 의결 절차를 남겨두고 있다.

행정의 신뢰는 청렴에서 시작되고, 도시의 경쟁력은 모든 세대가 안심하고 살아갈 수 있는 환경에서 나온다. 이번 조례안들이 선언적 제도 마련에 그치지 않고 실제 행정 현장과 어르신들의 생활 속 변화로 이어질 수 있을지 주목된다.