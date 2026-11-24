▲김순덕 대구 수성구의원ⓒ수성구 의회

수성못의 아름다운 풍경, 들안길의 먹거리, 들안예술마을의 문화·공예 자원이 지역의 새로운 창업 아이템으로 거듭날 전망이다. 관광객이 찾아와 소비하고 떠나는 공간을 넘어 지역만의 특색을 상품과 일자리로 연결하는 새로운 경제 생태계 조성이 추진된다.

대구 수성구의회는 지난 23일 열린 제279회 제2차 정례회 제1차 행정기획위원회에서 김순덕 의원이 발의한 '대구시 수성구 로컬크리에이터 육성 및 지원에 관한 조례안'이 상임위원회를 통과했다.

이번 조례안은 수성구가 가진 자연환경과 문화·관광 자원에 창의적인 아이디어를 접목해 새로운 경제적 가치를 만들어내는 로컬크리에이터를 체계적으로 발굴하고 육성하기 위해 마련됐다.

핵심은 지역의 고유한 자원을 창업과 사업으로 연결하는 것이다. 수성못과 들안길, 들안예술마을 등 수성구의 대표적인 관광·미식·공예 인프라를 단순한 방문·소비 공간에 머무르게 하지 않고, 지역 특화상품 개발과 혁신 창업의 무대로 확장하겠다는 구상이다.

조례안에는 구청장의 책무와 지원계획 수립을 비롯해 로컬크리에이터 발굴·육성, 창업 인프라 확충, 아이디어 사업화 역량 강화 등의 내용이 담겼다. 제품 홍보와 판로 개척은 물론 해외시장 진출까지 지원할 수 있는 제도적 근거도 마련했다.

특히 대학과 연구기관, 기업, 행정기관이 참여하는 산·학·연·관 협력체계를 구축하고 관련 사무를 위탁할 수 있도록 해 정책의 실행력을 높이도록 했다.

기존 청년창업과 소상공인, 문화예술 지원사업과 연계하도록 설계한 점도 눈길을 끈다. 새로운 지원사업을 별도로 늘리는 데 그치지 않고 기존 정책과 유기적으로 연결해 사업 간 시너지를 높이고 예산 중복은 최소화한다는 취지다.

김순덕 의원은 "로컬크리에이터는 지역의 정체성을 가장 강력한 경제 경쟁력으로 바꾸는 핵심 주체"며, "수성구만의 특색 있는 자원이 창의적인 창업과 일자리 창출로 이어져 침체된 골목상권에 활력을 불어넣는 마중물이 되길 기대한다"고 말했다.

이번 조례안은 향후 정례회 본회의 의결을 거쳐 최종 공포·시행될 예정이다.

지역의 경쟁력은 더 이상 유명 관광지나 대형 상업시설만으로 결정되지 않는다. 지역의 이야기를 발견하고 이를 새로운 상품과 서비스로 만들어내는 창의적인 인재가 얼마나 활동할 수 있느냐도 중요한 요소다.

수성구의 관광·문화 자원이 청년과 창업가들의 아이디어를 만나 새로운 지역 브랜드와 일자리로 이어질 수 있을지 주목된다.