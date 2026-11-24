경동대학교(총장 전성용)는 지난 10월 초순부터 이달 18일까지 강원 원주 메디컬캠퍼스에서 ‘가상현실 해부학실습 경진대회’를 진행했다고 밝혔다.

이 대회에는 간호·의료·보건계열 학과 18개 팀 80여 명이 참여했으며, 6개 팀 26명이 입상했다.

ⓒ경동대

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대학혁신지원사업의 하나인 이번 해부학실습 경진대회는 학생들의 교내 가상현실(VR) 해부학 실습실 활용을 숙달시켜, 학업 성취도와 학습 의욕을 고취할 목적에서 마련됐다.

대학혁신지원사업은 교육부가 총괄하고 한국연구재단이 운영하는 국가재정지원사업으로, 대학의 자율 혁신과 교육·연구 역량 강화를 통해 창의·융합형 인재 양성 체계를 구축하는 것이 목적이다.

경연 결과 1등은 작업치료학과 교진감래팀(이해영 외 3명)이 차지했다.

경동대 박희수 취업사관교육센터장은 “회를 거듭할수록 학생들의 전공 지식 이해도와 학습 역량은 물론, 전달력과 전문성 등이 지속 향상되고 있어 기쁘다”며, “특히 팀원 간 협업으로 창의적 문제해결 능력을 높이는 점이 보기 좋았다”고 말했다.

경동대학교 원주 메디컬캠퍼스는 보건의료 계열 특성화 전략에 따라 2013년 동우대학과 통합하며 개교했다. 이후 간호학과와 치위생학과 등을 중심으로 성장했고, 2019년에는 웰니스경영학과를 신설해 의료보건과 웰니스 분야로 교육 범위를 넓혀 왔다.