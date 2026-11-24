▲대구 달서구 '행복달서 SNS기자단' 모집 안내문ⓒ대구 달서구

달서구의 숨은 명소와 골목 이야기, 구민들의 생생한 일상을 이제 시민들이 직접 취재하고 전달한다. 행정기관이 일방적으로 전하던 구정 소식에서 벗어나 주민이 직접 지역의 이야기를 발굴하고 콘텐츠로 만드는 시민 참여형 홍보가 한층 확대된다.

대구 달서구는 구민의 눈높이에서 구정 소식과 생활 정보를 전달할 제11기 '행복달서 SNS기자단' 20명을 다음달 11일까지 모집한다고 24일 밝혔다.

이번 기자단은 2027년 한 해 동안 달서구 곳곳을 누비며 지역의 다양한 소식과 정책, 문화·관광 콘텐츠 등을 발굴해 시민들에게 전달하는 역할로, 유튜브 5명, 블로그 5명, 앵커 10명 등 모두 3개 분야 20명이며, 대구시 거주하거나 달서구에 직장·학교 등 생활 기반을 두고 있으며 SNS 콘텐츠 제작에 관심이 있는 시민이면 누구나 지원할 수 있다.

특히 행복달서 SNS기자단의 차별화된 특징은 시민이 직접 카메라 앞에 서서 뉴스를 전달하는 '앵커' 분야다. 앵커들은 유튜브 기자단과 협업해 뉴스 진행과 현장 리포팅, 인터뷰 등을 담당하며 행정 현장의 소식뿐 아니라 주민들의 목소리와 지역의 생생한 이야기를 전달한다.

이번 11기부터는 활동 무대도 넓어진다. 지역 케이블방송국과 새롭게 협업해 온라인 콘텐츠 제작을 넘어 방송 출연과 신문 기사 게재 등 다양한 매체를 경험할 기회를 제공할 계획이다.

시민 기자들에게 실질적인 활동 동기를 부여하기 위한 지원도 마련했다. 콘텐츠 채택과 앵커 활동에 따라 원고료를 지급하고, 매월 우수 활동자 3명 이내를 선정해 다음 달 추가 활동 기회를 제공한다. 연간 활동 실적이 우수한 기자에게는 구청장 표창도 수여한다.

참여 희망자는 달서구 홈페이지와 공식 SNS에 게시된 모집 공고를 확인한 뒤 네이버폼을 통해 신청하면 된다. 최종 선발 결과는 12월 17일 달서구 공식 SNS에 발표하며 합격자에게는 개별 통보한다.

김용판 달서구청장은 "이번 기수부터 지역 방송과 새롭게 협업하면서 시민의 목소리가 온라인을 넘어 더욱 다양한 매체로 확산하길 기대한다"며, "달서구의 생생한 소식과 일상의 가치를 직접 전할 시민 여러분의 많은 관심과 참여를 바란다"고 말했다.

단순히 구정 소식을 전달하는 홍보 활동을 넘어 시민이 직접 지역의 가치를 발견하고 기록하는 것이 이번 기자단의 핵심이다. 평범한 골목의 변화부터 주민들의 특별한 이야기까지, 시민의 카메라와 글을 통해 달서구의 새로운 매력이 어떻게 소개될지 기대된다.