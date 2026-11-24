전남광주시 무안군 탄도만 일대 갯벌에서 발생한 칠게 집단폐사가 전문기관의 정밀조사에도 불구하고 원인을 밝혀내지 못하면서 미궁에 빠졌다. 낙지의 주요 먹이자원인 칠게가 대량 폐사하면서 어획량 감소로 어려움을 겪는 지역 낙지잡이 어민들의 생계에도 비상이 걸렸다.

24일 무안군에 따르면 지난달 발생한 칠게 집단폐사의 원인을 규명하기 위해 국립수산과학원 남해수산연구소에 해수와 갯벌, 폐사한 칠게 시료 분석을 의뢰했으나 집단폐사를 유발할 만한 특이사항은 발견되지 않았다.

이번 집단폐사는 지난달 22일 오후 4시께 현경면 오류리 곡지마을 인근 해안에서 칠게가 대량 폐사했다는 주민 신고로 알려졌다. 당시 현장에는 백사장과 해안가를 따라 수백 미터에 걸쳐 칠게 사체가 겹겹이 쌓여 긴 띠를 형성할 정도로 피해가 심각했다.

▲현경면 오류리 곡지마을 앞 해안에서 집단폐사한 칠게들이 쌓여 있다. 2026. 11. 23 ⓒ무안군

군은 신고 이후 지난달 26일부터 지난 9일까지 현경·청계·망운면 일대에서 세 차례 시료를 채취해 정밀조사를 진행했다. 갯벌의 산휘발성황화물(AVS) 검사에서 특이사항이 확인되지 않았고, 칠게 질병검사에서도 검사 대상 바이러스 6종이 모두 불검출됐다.

아가미와 간췌장 조직검사에서도 특이 소견은 없었다. 일부 비브리오균이 검출됐지만 집단폐사를 일으킬 정도의 수준은 아닌 것으로 판단됐다.

문제는 칠게가 탄도만 일대 낙지의 핵심 먹이자원이라는 점이다. 낙지 자원 감소로 이미 생계에 어려움을 겪고 있는 어민들에게 이번 집단폐사는 또 다른 악재로 작용하고 있다.

지역 어민들은 "2~3년 전부터 낙지 자원이 크게 줄어 생계에 타격을 입고 있는데 이번 칠게 대량 폐사까지 겹쳐 걱정이 크다"고 우려했다.

특히 과거에도 규모는 작지만 유사한 칠게 폐사가 발생했으나 당시에도 원인을 밝혀내지 못한 것으로 알려져 어민들의 불안감이 커지고 있다.

단순한 일회성 폐사로 넘기기에는 과거 유사 사례가 반복됐다는 점에서 해양환경 변화에 대한 보다 근본적인 조사가 필요하다는 지적이다. 원인을 찾지 못한 채 사후 모니터링에만 의존할 경우 같은 피해가 되풀이될 수 있다는 우려도 나온다.

무안군 관계자는 "이번 정밀검사에서 폐사 원인을 특정하지 못했다"며 "앞으로 해양환경 모니터링을 지속하고 추가 폐사 발생 여부를 면밀히 살피겠다"고 밝혔다.