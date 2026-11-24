▲전화식 성주군수가 지난 23일 제303회 성주군의회 제2차 정례회 시정연설에서 2026년 주요 군정성과를 돌아보고 2027년 군정 운영 방향과 핵심 사업을 제시하고 있다ⓒ성주군

경북 성주군이 민선9기의 본격적인 실행 단계에 들어간다. 산업·교통 인프라 확충부터 농업 혁신, 복지 확대, 관광 활성화까지 군정 전반에 변화를 추진하겠다는 청사진을 내놓으면서, 앞으로 1년간 군민이 체감할 수 있는 성과를 만들어내는 데 행정력을 집중하겠다는 의지를 밝혔다.

전화식 성주군수는 지난 23일 제303회 성주군의회 제2차 정례회 시정연설에서 2026년 주요 군정성과를 돌아보고 2027년 군정 운영 방향과 핵심 사업을 제시했다.

전화식 군수는 “2027년은 민선9기의 변화가 본격적으로 시작되는 원년”이라며 “계획에 그치지 않고 무엇을 바꾸었고, 어떤 변화를 만들어냈는지 군민께 분명하게 보여드리겠다”고 강조했다.

성주군은 올해 어려운 경제 여건 속에서도 4년 연속 본예산 6천억 원 시대를 이어갔으며, 1인당 지역내총생산 군부 2위, 무역수출액 군부 1위 등 경제 분야에서 성과를 거뒀다. 성주참외 역시 4년 연속 조수입 6천억 원을 달성하며 지역경제의 든든한 버팀목 역할을 했다.

이와 함께 성주호 관광지 개발과 야간관광 활성화, 재해예방사업, 환경기초시설 확충 등을 통해 미래 성장 기반을 다졌다는 평가다.

◆ 산업·교통부터 복지·관광까지...7대 분야에 군정 역량 집중

2027년 군정은 민선9기 비전인 ‘하나되는 성주, 다시뛰는 성주’를 중심으로 7대 분야에 역량을 집중한다.

미래 산업·경제 기반 구축과 농업 혁신, 맞춤형 복지, 체류형 문화·관광도시 조성, 교육·인구 활력 강화, 쾌적하고 편리한 주거환경 조성, 군민과 소통하는 혁신·신뢰행정이 핵심 방향이다.

특히 군민의 삶을 최우선에 두고 사업의 규모나 양보다 실제 생활에서 느낄 수 있는 변화를 만들어내겠다는 점을 강조했다.

주요 역점사업으로는 성주3일반산업단지 조기 착공과 대구도시철도 2호선 성주 연장, 광역 고속도로망 확충 등 지역의 성장 기반을 넓히는 사업들이 제시됐다.

교육·복지 분야에서는 대학생 등록금 지원, 출산축하금과 양육지원금 확대, 70세 이상 어르신 목욕·이용·미용비 신규 지원, 24시간 의료·요양 통합돌봄 체계 구축 등을 추진한다. 지역의 정주 여건을 개선하고 세대별 복지 수요에 대응해 군민이 일상에서 체감하는 정책을 확대한다는 구상이다.

관광 분야에서는 성주관광 100만 명 시대를 목표로 관광자원을 연계하고 체류형 관광 기반을 강화해 방문객이 지역에 머물며 소비하는 관광도시로의 전환을 추진한다.

◆참외 생산 넘어 유통·수출·가공·관광까지...농업 대전환

성주군의 미래 성장전략에서 농업 혁신은 핵심 축이다. 군은 참외 조수입 7천억 원, 농업 조수입 1조 원 시대를 목표로 2027년을 성주 농업 대전환의 출발점으로 삼겠다는 계획이다.

인공지능(AI)과 정보통신기술(ICT)을 활용한 첨단농업 확대, 스마트APC 구축, 농촌 인력관리체계 강화 등을 통해 생산성과 경쟁력을 높이는 동시에, 참외산업의 구조를 생산 중심에서 유통·수출·가공·관광까지 연결하는 종합산업으로 확장한다.

단순히 참외 생산량을 늘리는 데 그치지 않고 농산물의 부가가치를 높이고 새로운 시장을 개척해 ‘참외특화도시 성주’라는 브랜드 경쟁력을 강화하겠다는 것이다.

행정도 달라진다. 복합·장기 민원을 부서 간 협업으로 해결하는 ‘됩니다! 민원실’을 운영하고, 조직개편과 권역별 행정서비스 체계를 강화해 기존 처리 중심에서 해결 중심으로 행정 패러다임을 전환한다.

◆ 6900억 원 예산...민생과 미래에 선택과 집중

성주군이 제출한 2027년도 예산안은 총 6,900억 원 규모다. 일반회계 6,128억 원, 특별회계 647억 원, 기금 125억 원으로 편성됐다.

민선9기 첫 본예산인 만큼 관행적·반복적 사업은 조정하고 지역경제 활성화와 민생 안정, 취약계층 복지안전망 강화, 새로운 성장동력 확보 등에 재원을 집중했다.

전화식 군수는 “안 되는 이유보다 되는 방법을 찾고, 계획은 실행으로, 실행은 성과로 연결하겠다”고 밝혔다.

이어 화충공제(和衷共濟·마음을 하나로 모아 함께 어려움을 헤쳐 나간다는 뜻)의 정신을 강조하며 집행부와 의회, 군민이 서로 믿고 힘을 모아 성주를 한 단계 더 도약시키는 데 협조와 지지를 당부했다.

민선9기의 본격적인 출발을 앞둔 성주군의 2027년 군정은 새로운 사업을 얼마나 많이 추진하느냐보다, 산업과 농업의 성장, 복지 확대, 교통·생활 인프라 개선이 실제 군민의 삶에 어떤 변화로 이어지느냐가 성과를 가늠하는 기준이 될 전망이다.