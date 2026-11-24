국립목포대학교(총장 직무대리 박시형)가 민형배 전남광주특별시장의 국립의대 신설 후보대학 선정 과정에 대한 사과와 객관적 검증 약속을 환영하면서도, 실질적인 공정성 검증과 책임 있는 후속 조치를 촉구했다.

박시형 총장 직무대리는 24일 입장문을 통해 "민 시장이 지난 23일 국립의대 후보대학 선정 과정에서 불거진 공정성 논란에 사과하고, 객관적인 검증과 심사자료 공개를 약속한 데 대해 의미 있는 진전이다"고 평가했다.

특히 "36년간 국립의대 설립을 염원해 온 서남권 시민들의 상실감과 실망을 인정하고, 공정성 의문을 해소하겠다는 입장을 밝힌 것은 지역사회의 신뢰 회복을 위한 중요한 출발점이다"고 강조했다.

▲박시형 국립 목포대학교 총장 직무대행이 기자회견을 하고 있다. 2026. 10. 06 ⓒ프레시안(서영서)

다만 "목포대는 사과와 약속만으로 공정성 논란이 해소될 수는 없다"며 "객관적이고 투명한 검증, 그 결과에 따른 책임 있는 조치가 뒤따라야 한다"고 밝혔다.

이를 위해 검증협의기구 구성 단계부터 독립성과 전문성, 공정성을 보장하고 국립목포대와 서남권 지역사회가 추천하는 전문가의 참여를 보장해야 한다고 요구했다. 후보대학 선정 기준과 심사 절차, 평가 결과 및 판단 근거 등 관련 자료도 충분히 공개해야 한다고 덧붙였다.

박 직무대리는 "검증 결과 선정 과정에서 중대한 문제가 확인될 경우 이에 상응하는 시정 조치가 반드시 이뤄져야 한다"며 "기존 결정을 정당화하기 위한 형식적인 검증이 아니라 공정성을 회복하고 시민들의 신뢰를 되찾는 과정이어야 한다"고 말했다.

민 시장이 제시한 대학병원급 국가병원 설립 방안에 대해서는 서남권의 열악한 의료 현실을 개선하기 위한 중요한 과제라고 평가하면서도 국립의대 선정 과정의 공정성 검증과는 별개로 추진해야 한다는 입장을 분명히 했다.

국가병원 설립이 단순한 시설 확충에 그치지 않고 필수·응급의료 확충과 의료인력 양성을 연계한 실질적인 의료체계 구축으로 이어져야 한다는 설명이다.

박 직무대리는 "이번 기자회견이 공정성 논란을 해소하고 지역사회가 신뢰할 수 있는 새로운 출발점이 되기를 기대한다"며 "앞으로도 서남권 시민들의 오랜 염원을 바탕으로 국립의대 설립과 지역 의료체계 개선을 위해 책임 있는 역할을 다하겠다"고 밝혔다.