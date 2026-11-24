경기 의왕시가 '제3회 대한민국 지자체 홍보대상'에서 스마트도시 부문 대상을 수상했다.

24일 의왕시에 따르면 (사)한국미디어영상진흥원이 주관하는 이번 시상은 전국 기초자치단체의 정책·문화·관광 등 행정 전반에 걸친 미디어·영상 홍보 콘텐츠를 평가해 우수 지자체를 선정한다.

▲의왕시 '대한민국 지자체 홍보대상' 스마트도시 부문 대상 수상 기념촬영 ⓒ의왕시

시는 도시개발과 첨단산업 육성, 광역교통망 확충 등 미래 성장 기반과 정보통신기술(ICT)을 활용한 스마트도시 조성 비전을 영상에 효과적으로 담아내 높은 평가를 받았다.

영상에는 백운밸리와 장안지구, 고천·초평·월암·청계2지구, 의왕군포안산 3기 신도시, 오전왕곡지구 등 주요 도시개발사업과 인덕원 아이티밸리, 의왕테크노파크를 중심으로 한 첨단산업 육성 계획이 소개됐다.

또한 GTX-C 의왕역 정차와 인덕원~동탄선, 월곶~판교선 등 광역철도망 확충과 버스노선 확대, 정류장 편의시설 개선 등 교통환경 개선 노력도 담겼다.

특히 국토교통부 공모사업인 '의왕시 스마트시티 솔루션 확산 사업'을 중심으로 교통·환경·주거 등 다양한 분야에 스마트 기술을 접목해 시민의 생활 편의와 안전을 높이는 미래도시 비전을 제시했다.

김성제 시장은 "이번 수상은 의왕시의 스마트도시 사업과 미래도시의 모습을 시민들에게 알릴 수 있었다는 점에서 의미가 크다"며 "앞으로도 스마트 기술을 적극 활용해 시민들이 편리함과 안전을 체감할 수 있는 살기 좋은 도시를 만들어 가겠다"고 말했다.